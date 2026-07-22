Por qué recomiendan guardar una papa cruda y un tenedor en el freezer o congelador

La acumulación de hielo en el freezer o congelador es uno de los inconvenientes más habituales en los hogares. Con el paso del tiempo, la escarcha ocupa espacio, dificulta el almacenamiento de los alimentos y obliga al electrodoméstico a trabajar con mayor intensidad para mantener la temperatura adecuada. Como consecuencia, aumenta el consumo de energía y puede reducirse la vida útil del equipo.
Frente a este problema, comenzaron a popularizarse distintos trucos caseros que prometen facilitar la eliminación del hielo. Uno de los más curiosos consiste en colocar una papa cruda junto con un tenedor dentro del freezer. Aunque parece un método poco convencional, muchas personas aseguran que ayuda a desprender la escarcha de manera más sencilla y rápida.
Cómo hacer el truco de la papa y el tenedor paso a paso
Para poner en práctica este truco casero, solo se necesitan dos elementos que casi siempre están disponibles en cualquier cocina: una papa cruda y un tenedor.
El primer paso consiste en lavar bien la papa con agua tibia. Luego, pelar únicamente una parte de su superficie, dejando el resto con cáscara. Después, realizar un corte en forma de V sobre la papa e introducir el tenedor en esa abertura para que quede bien sujeto.
Una vez preparado, colocar la papa y el tenedor dentro del freezer o congelador, procurando que el mango quede en contacto con una de las paredes internas del electrodoméstico.
Tras dejar actuar el truco durante 12 horas, el hielo comienza a desprenderse con mayor facilidad y las superficies quedan libres de escarcha. El secreto de este truco estará en las propiedades de la papa, ya que favorecen la absorción del exceso de hielo acumulado y facilita la limpieza del electrodoméstico.
Pocos lo saben: cuál es la diferencia entre freezer y congelador
Aunque muchas veces se utilizan como sinónimos, freezer y congelador no son exactamente lo mismo. La principal diferencia está en la temperatura que alcanzan y en el tiempo durante el cual pueden conservar los alimentos.
El freezer trabaja con temperaturas mucho más bajas, que generalmente oscilan entre los -18 °C y los -25 °C. Gracias a ello, permite congelar rápidamente carnes, verduras y otros productos, manteniéndolos en buen estado durante varios meses.
En cambio, el congelador suele funcionar entre los -5 °C y los -15 °C. Estas temperaturas son suficientes para conservar alimentos ya congelados por un período más corto o para mantener cubos de hielo, pero no ofrecen la misma capacidad de conservación prolongada que un freezer.
Mantener cualquiera de estos compartimentos libre de escarcha no solo mejora el espacio disponible, sino que también contribuye a un funcionamiento más eficiente y a un menor consumo eléctrico en el hogar.
En pocas palabras
- Acumulación de hielo: el hielo en el freezer o congelador ocupa espacio y aumenta el consumo de energía.
- Truco casero: un método popular sugiere colocar una papa cruda y un tenedor en el freezer durante 12 horas para facilitar la eliminación del hielo.
- Diferencia entre freezer y congelador: los freezers operan a temperaturas más bajas (-18°C a -25°C) para congelación prolongada, mientras que los congeladores (-5°C a -15°C) conservan alimentos ya congelados por menos tiempo.