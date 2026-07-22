Por qué recomiendan guardar una papa cruda y un tenedor en el freezer o congelador

El primer paso consiste en lavar bien la papa con agua tibia. Luego, pelar únicamente una parte de su superficie, dejando el resto con cáscara. Después, realizar un corte en forma de V sobre la papa e introducir el tenedor en esa abertura para que quede bien sujeto.

Una vez preparado, colocar la papa y el tenedor dentro del freezer o congelador, procurando que el mango quede en contacto con una de las paredes internas del electrodoméstico.

Tras dejar actuar el truco durante 12 horas, el hielo comienza a desprenderse con mayor facilidad y las superficies quedan libres de escarcha. El secreto de este truco estará en las propiedades de la papa, ya que favorecen la absorción del exceso de hielo acumulado y facilita la limpieza del electrodoméstico.

Aprendé a descongelar tu heladera en poco tiempo.

Pocos lo saben: cuál es la diferencia entre freezer y congelador

Aunque muchas veces se utilizan como sinónimos, freezer y congelador no son exactamente lo mismo. La principal diferencia está en la temperatura que alcanzan y en el tiempo durante el cual pueden conservar los alimentos.

El freezer trabaja con temperaturas mucho más bajas, que generalmente oscilan entre los -18 °C y los -25 °C. Gracias a ello, permite congelar rápidamente carnes, verduras y otros productos, manteniéndolos en buen estado durante varios meses.

Esta es la diferencia entre congelador y freezer.

En cambio, el congelador suele funcionar entre los -5 °C y los -15 °C. Estas temperaturas son suficientes para conservar alimentos ya congelados por un período más corto o para mantener cubos de hielo, pero no ofrecen la misma capacidad de conservación prolongada que un freezer.

Mantener cualquiera de estos compartimentos libre de escarcha no solo mejora el espacio disponible, sino que también contribuye a un funcionamiento más eficiente y a un menor consumo eléctrico en el hogar.