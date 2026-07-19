Cómo hacer Bombas de papa: la receta con 7 ingredientes para la picada de la final del Mundial

Crocantes por fuera, cremosas por dentro y con un irresistible relleno de queso, las bombas de papa son perfectas para compartir mientras se vive el partido. Además de ser muy fáciles de preparar, permiten aprovechar el puré que haya quedado de otra comida y adaptarse a todos los gustos.

Si estás organizando el menú para alentar a la Selección Argentina o simplemente querés sorprender a tus invitados, las bombas de papa son una receta económica, sabrosa y muy fácil de hacer. Con pocos ingredientes y un paso a paso sencillo, son ideales para disfrutar de una picada bien caliente durante la gran final del Mundial 2026.