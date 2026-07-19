Cómo hacer Bombas de papa: la receta con 7 ingredientes para la picada de la final del Mundial

Las bombas de papa son una de las recetas que nunca fallan cuando hay una reunión en casa. En pleno invierno y con la expectativa por la final del Mundial de Fútbol 2026, esta preparación es una excelente opción para sumar a la picada del domingo.
Crocantes por fuera, cremosas por dentro y con un irresistible relleno de queso, las bombas de papa son perfectas para compartir mientras se vive el partido. Además de ser muy fáciles de preparar, permiten aprovechar el puré que haya quedado de otra comida y adaptarse a todos los gustos.
Si estás organizando el menú para alentar a la Selección Argentina o simplemente querés sorprender a tus invitados, las bombas de papa son una receta económica, sabrosa y muy fácil de hacer. Con pocos ingredientes y un paso a paso sencillo, son ideales para disfrutar de una picada bien caliente durante la gran final del Mundial 2026.
Receta para hacer bombas de papa
Ingredientes:
- Puré de papas
- Sal y pimienta
- Leche
- Aceite
- Huevo
- Pan rallado
- Queso fresco
- Ajo y perejil (opcional)
Cómo hacer la receta de Bombas de papa, paso a paso
- Para empezar con la receta, arma un puré de papas. Lo ideal es cocinar las papas en el microondas o preparar la receta con sobras de puré. Si vas a hervirlas, deja en la heladera hasta que endurezcan.
- A continuación, agrega sal, pimienta, un chorrito de leche y aceite al puré de papas. Si quieres agregar ajo y perejil, este es el momento. Mezcla bien hasta que quede con la consistencia de una masa.
- Cuando el puré esté listo, arma las bombas de papa. Para eso, amasa el puré, ahueca un poco y agrega un pedacito de queso barra o mantecoso. Deja reposar en la heladera por unos minutos.
- Luego, reboza las bombas de papa con huevo batido con sal. Después, pasa por pan rallado.
- Finalmente, cocina las bombas de papa en una sartén con abundante aceite por 3 minutos, o hasta que estén doradas. Retíralas y cubre con papel absorbente para retirar el exceso de aceite.