Cómo hacer empanadas de carne caseras: la receta definitiva de fácil paso a paso

¿A quién no le gustan las empanadas? Hacerlas para sorprender a la familia haciendo un fácil picadillo y una masa casera exquisita, se puede hacer con esta receta de accesibles ingredientes. Además, el paso a paso es fácil de llevarlo a cabo, sobre todo por la satisfacción que produce el sabor final.
Si bien se pueden hacer con muchos rellenos, la receta de empanadas de carne con masa casera no tiene rivales.
Esta comida típica de Argentina, ideales para prepararlas cualquier día de la semana, pero sobre todo el domingo, donde la pueden disfrutar toda la familia, salen espectaculares.
Si uno quiere preparar esta receta casera, sólo hay que conseguir estos ingredientes y comenzar con el paso a paso:
Receta de empanadas de carne caseras, ingredientes
Para la masa:
- 1 huevo
- 1/2 taza de agua tibia
- 1 cucharadita de sal
- 3 tazas de harina de trigo
- 1/2 taza de manteca (a temperatura ambiente)
Para el relleno
- 250 g de carne molida de vaca
- 1 cebolla picada
- 1 diente de ajo picado
- 1/2 pimiento rojo picado
- 1 huevo duro picado (opcional)
- 1 cucharadita de comino
- 1 cucharadita de pimentón dulce
- Sal y pimienta al gusto
Receta de empanadas de carne caseras, paso a paso
Para la masa:
- El primer paso consiste en mezclar en un recipiente grande la harina y la sal.
- Agregar la manteca con la harina y la sal. Mezclar con la mano hasta que los ingredientes se hayan integrado bien.
- Sumar el huevo y agua tibia. Amasar hasta lograr una masa suave y dejar reposar, tapado con un repasador, por unos 30 minutos.
Para el relleno:
- En una sartén sofreír la cebolla, ajo y pimiento.
- Sumar la carne molida, hasta alcanzar un dorado perfecto.
- Condimentar con el comino, pimentón, sal y pimienta. Cocinar unos instantes.
- Dejar enfriar el preparado, hasta el momento de armar las empanadas.
Paso a paso de la receta
- Estirar la masa hasta que quede bien fina (a gusto) y cortar círculos, del tamaño clásico de una empanada.
- Sumar el preparado de la carne molida en cada círculo y sumar huevo duro si se prefiere.
- Cerrar y hacer el repulgue más lindo del mundo.
- Pintar las empanadas con huevo batido y cocinar por 25 minutos, con un horno a 180º.
- Retirar cuando estén bien doraditas y saborear la mejor receta de empanadas caseras.