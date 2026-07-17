Cómo hacer chimichurri para pizza: la receta casera que usan en las pizzerías

Toda persona de buen paladar no puede dejar de probar la exquisita receta de chimichurri para pizza, una mezcla de ingredientes que eleva al máximo el sabor de esta comida muy consumida en Argentina y que va muy bien con la variedad que se vaya a preparar.
Esta receta se hace con ingredientes de fácil acceso, de esos que uno tiene en la alacena de la casa. Además, su paso a paso es de los más rápidos.
El chimichurri de pizza lo utilizan muchos los maestros pizzeros, realzando el sabor de la clásica muzzarella, de las que más salida tienen.
Un par de pinceladas de este perfumado chimichurri sobre el queso derretido al salir del horno, es una decisión que no tiene marcha atrás.
Para poner manos a la obra, este aliño de ingredientes básicos se hace de esta manera:
Receta de chimichurri casero para pizza
Para preparar este agregado riquísimo, se necesitan estos ingredientes:
- Media taza de aceite de girasol
- 1 cucharadita de vinagre de vino
- 1 diente de ajo
- Orégano
- Ají molido
- Pimentón
- Sal
- Pimienta
Paso a paso de la receta de chimichurri casero
- Colocar en un recipiente unas finas láminas de ajo pelado. Incorporar un poco de vinagre y aceite.
- Agregar sal, pimienta, ají molido, pimentón y orégano.
- Mezclar bien todos los ingredientes y retirar el ajo, si lo que se busca es que no sea tan invasivo.
- Lo idea es dejar a descansar el chimichurri por media hora antes de pincelar el queso gratinado de la pizza.
- Este adobo no tiene desperdicio al fusionarse con el queso muzzarella. Muchos lo aprovechan si la pizza está hecha con jamón y pimientos morrones.
- Además de aprovechar este chimichurri para la pizza, también realza el sabor de otras recetas, como sándwiches y carnes a la parrilla o al horno.