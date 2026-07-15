Cómo preparar Empanadas árabes desde cero: la receta casera con 6 ingredientes y una masa especial

Las empanadas árabes son una de las recetas originarias de la cultura sirio-libanesa y del mundo árabe en general que se destacan por su relleno juygoso y llewno de sabor, elaborado a base de carne cruda condimentada con especias.
Esta receta es ideal para preparar en casa y compartir junto a familiares y amigos en la cena. Con el transcurso del tiempo, las empanadas árabes se ganaron un lugar especial en la gastronomía argentina y hoy es un clásico en muchos hogares.
Receta para hacer empanadas árabes
Ingredientes:
- 1/2 k de carne picada (puede ser rosbif o nalga)
- 4/5 limones
- 1 cebolla
- 1 tomate
- 1/2 morrón rojo/verde
- Sal
- Tapas para empanadas criollas
Si quieres hacer la masa casera de las empanadas árabes, te dejamos una receta rápida compartida por Paulina Cocina.
Cómo preparar la receta de empanadas árabes
- En primer lugar, pica en cubos la cebolla, el tomate y el morrón. Lleva las verduras a un recipiente junto con la carne picada y condimenta con sal y el jugo de limón.
- A continuación, deja reposar la mezcla por dos o tres horas en la heladera, como mínimo. Lo mejor es dejarla de un día para otro.
- Una vez transcurrido el tiempo de reposo, arma las empanadas. Coloca un poco del relleno en cada tapa de masa y ciérralas con un repulgue de tres puntas.
- Finalmente, coloca las empanadas árabes en una placa aceitada y llévalas a horno medio hasta que estén doradas, por 20 minutos aproximadamente.
Receta de la masa para empanadas
Ingredientes:
- 500 g de harina
- 20 g de levadura fresca
- 125 cc. de agua tibia
- 1 cda. de sal
- 2 cdas. de aceite
Las cantidades de los ingredientes mencionados rinden para 12 a 15 discos de masa.
Procedimiento:
- Para elaborar la masa para empanadas árabes, coloca harina sobre la mesada en forma de corona y, en el centro, vuelca la levadura disuelta en un poco de agua tibia.
- A continuación, mezcla un poco e incorpora el aceite y la sal. Agrega de a poco el resto del agua tibia hasta formar un bollo tierno. Deja reposar por 20 minutos.
- Para terminar, estira la masa con un palo de amasar y corta los discos del tamaño deseado. Cubre con un trapo limpio y húmedo y reserva mientras armas el relleno
En pocas palabras
- Empanadas árabes: Receta casera con carne cruda condimentada, ideal para compartir en familia.
- Preparación: Mezcla de carne picada, verduras y limón, reposada y horneada en tapas criollas.
- Masa casera: Opción de elaboración propia con harina, levadura, agua, sal y aceite.
Resumen generado por Thinkindot AI