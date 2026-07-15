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Cómo preparar Empanadas árabes desde cero: la receta casera con 6 ingredientes y una masa especial

Las empanadas árabes, un clásico de la gastronomía argentina, se preparan a base de carne cruda condimentada y son ideales para compartir en familia

Antonella Prandina
Por Antonella Prandina [email protected]
Empanadas árabes.

Empanadas árabes.

Las empanadas árabes son una de las recetas originarias de la cultura sirio-libanesa y del mundo árabe en general que se destacan por su relleno juygoso y llewno de sabor, elaborado a base de carne cruda condimentada con especias.

Esta receta es ideal para preparar en casa y compartir junto a familiares y amigos en la cena. Con el transcurso del tiempo, las empanadas árabes se ganaron un lugar especial en la gastronomía argentina y hoy es un clásico en muchos hogares.

Receta para hacer empanadas árabes

Ingredientes:

  • 1/2 k de carne picada (puede ser rosbif o nalga)
  • 4/5 limones
  • 1 cebolla
  • 1 tomate
  • 1/2 morrón rojo/verde
  • Sal
  • Tapas para empanadas criollas

Si quieres hacer la masa casera de las empanadas árabes, te dejamos una receta rápida compartida por Paulina Cocina.

Cómo preparar la receta de empanadas árabes

  1. En primer lugar, pica en cubos la cebolla, el tomate y el morrón. Lleva las verduras a un recipiente junto con la carne picada y condimenta con sal y el jugo de limón.
  2. A continuación, deja reposar la mezcla por dos o tres horas en la heladera, como mínimo. Lo mejor es dejarla de un día para otro.
  3. Una vez transcurrido el tiempo de reposo, arma las empanadas. Coloca un poco del relleno en cada tapa de masa y ciérralas con un repulgue de tres puntas.
  4. Finalmente, coloca las empanadas árabes en una placa aceitada y llévalas a horno medio hasta que estén doradas, por 20 minutos aproximadamente.

Receta de la masa para empanadas

Ingredientes:

  • 500 g de harina
  • 20 g de levadura fresca
  • 125 cc. de agua tibia
  • 1 cda. de sal
  • 2 cdas. de aceite

Las cantidades de los ingredientes mencionados rinden para 12 a 15 discos de masa.

Procedimiento:

  1. Para elaborar la masa para empanadas árabes, coloca harina sobre la mesada en forma de corona y, en el centro, vuelca la levadura disuelta en un poco de agua tibia.
  2. A continuación, mezcla un poco e incorpora el aceite y la sal. Agrega de a poco el resto del agua tibia hasta formar un bollo tierno. Deja reposar por 20 minutos.
  3. Para terminar, estira la masa con un palo de amasar y corta los discos del tamaño deseado. Cubre con un trapo limpio y húmedo y reserva mientras armas el relleno

En pocas palabras

  • Empanadas árabes: Receta casera con carne cruda condimentada, ideal para compartir en familia.
  • Preparación: Mezcla de carne picada, verduras y limón, reposada y horneada en tapas criollas.
  • Masa casera: Opción de elaboración propia con harina, levadura, agua, sal y aceite.
Resumen generado por Thinkindot AI

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