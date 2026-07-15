Cómo preparar Empanadas árabes desde cero: la receta casera con 6 ingredientes y una masa especial

1/2 k de carne picada (puede ser rosbif o nalga)

4/5 limones

1 cebolla

1 tomate

1/2 morrón rojo/verde

Sal

Tapas para empanadas criollas

Si quieres hacer la masa casera de las empanadas árabes, te dejamos una receta rápida compartida por Paulina Cocina.

Cómo preparar la receta de empanadas árabes

En primer lugar, pica en cubos la cebolla, el tomate y el morrón. Lleva las verduras a un recipiente junto con la carne picada y condimenta con sal y el jugo de limón. A continuación, deja reposar la mezcla por dos o tres horas en la heladera, como mínimo. Lo mejor es dejarla de un día para otro. Una vez transcurrido el tiempo de reposo, arma las empanadas. Coloca un poco del relleno en cada tapa de masa y ciérralas con un repulgue de tres puntas. Finalmente, coloca las empanadas árabes en una placa aceitada y llévalas a horno medio hasta que estén doradas, por 20 minutos aproximadamente.

Receta de la masa para empanadas

Ingredientes:

500 g de harina

20 g de levadura fresca

125 cc. de agua tibia

1 cda. de sal

2 cdas. de aceite

Las cantidades de los ingredientes mencionados rinden para 12 a 15 discos de masa.

Procedimiento: