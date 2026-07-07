Cómo hacer Burekas judías: las empanadas de queso riquísimas y con solo 6 ingredientes

Las burekas son una de las recetas clásicas de la gastronomía judío sefardí y una de las preparaciones más populares de Israel. Estas deliciosas empanadas elaboradas con masa de hojaldre y rellenas de queso se destacan por su exterior crujiente y un interior cremoso que conquista a cualquiera.
Aunque la versión de queso es la más tradicional, también existen variantes con carne, espinaca, papa y otras verduras. Su origen se remonta a la influencia del börek turco, una preparación que los judíos sefardíes adaptaron tras establecerse en el Imperio Otomano, dando lugar a una receta que hoy forma parte de la identidad gastronómica de la región.
Además de su exquisito sabor, estas empanadas tienen otra gran ventaja: se preparan en apenas 30 minutos y requieren pocos ingredientes. Por eso, las burekas son una excelente alternativa para quienes buscan recetas fáciles, rápidas y diferentes para sorprender a la familia o disfrutar de un bocado típico de la cocina internacional.
Recetas: burekas, las empanadas árabes sin carne
Las burekas son parecidas a las empanadas, pero su relleno es sin carne rellena. Algunas versiones suelen llevar queso y otras, una pasta cremosa de espinacas.
Te dejamos la receta fácil y rápida compartida por Bon Viveur. ¿Qué necesitas para hacer burekas?
Ingredientes:
- 100 g de queso feta
- 100 g de queso mozzarella rallado
- 100 g de queso ricotta
- 1 huevo
- 1 lámina de hojaldre de mantequilla
- Huevo batido
- 1 cda. de sésamo tostado (opcional)
El hojaldre de mantequilla es una masa hecha con grasa vacuna que resulta elástica y es fácil de manipular. Si no la consigues, puedes reemplazarla por una masa de tarta o tapas de empanadas.
Cómo hacer burekas: el paso a paso de las empanadas árabes de queso
Antes de comenzar con la preparación de la receta, enciende el horno a 190 °C para mantenerlo precalentado al momento de la cocción de las burekas. Ahora sí, sigue los pasos simples:
- Primero, en un bol, coloca el queso feta, la mozzarella rallada, la ricota y el huevo. Mezcla bien con una cuchara hasta obtener una pasta homogénea.
- A continuación, extiende la lámina de hojaldre y divídela en 9 porciones. En cada cuadrado, coloca una porción del relleno y ciérralos con ayuda de un tenedor.
- Luego, pincela las burekas con huevo batido y, si quieres, espolvorea semilas de sésamo tostado por encima. Cocina durante 25 minutos o hasta que el hojaldre esté dorado.
- Para terminar, retira las empanadas árabes de queso del horno y déjalas enfriar por unos minutos. Puedes servirlas tibias o frías, acompañadas de una ensalada o una salsa de tu preferencia.