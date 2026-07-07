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Fiebre mundialista

Cómo hacer Pochoclos perfectos como los de cine: la receta ideal para alentar a la scaloneta

Disfruta de los clásicos pochoclos de cine en casa con esta receta sencilla, ideal para alentar a la Selección argentina.

Antonella Prandina
Por Antonella Prandina [email protected]
Pochoclos dulces para alentar a la Selección argentina.

Pochoclos dulces para alentar a la Selección argentina.

En épocas mundialistas, las recetas prácticas y rápidas vuelven a aparecer en escena, como es el caso de las palomitas de maíz, también llamadas pochoclos o pororó. Sin dudas, son el dulce ideal para alentar a la Selección argentina ante Egipto, este martes a las 13 horas.

Lo cierto es que existe un truco fácil para lograr que los pochoclos queden iguales a los del cine, y reside especialmente en el caramelo. Este se prepara de una forma especial y su aroma inunda toda la casa. Te dejamos la receta, paso a paso.

Receta para hacer pochoclos caramelizados como los del cine

Ingredientes:

  • 100 g. de maíz pisingallo
  • 100 g. de azúcar
  • 25 g. de manteca
  • 1 cdita. de esencia de vainilla
  • 1 cda. de aceite de girasol

Paso a paso:

  1. Primero, calienta una una olla a fuego máximo durante 20 segundos.
  2. A continuación, coloca el aceite de girasol. Es importante que solo la base tenga una capa fina de aceite.
  3. Luego, incorpora el maíz pisingallo. Asegúrate de que esté bien esparcido por toda la olla y baja a fuego medio. Tapa la olla.
  4. Seguidamente, mueve la olla cada tanto para evitar que el maíz pisingallo se queme.
  5. Una vez que dejen de explotar, retira los pochoclos y colócalos en un recipiente.

Caramelo:

  1. Primero, en una olla grande y a fuego mínimo, cooca el azúcar por toda la base.
  2. Luego de varios minutos, cuando el azúcar est+e derretida y de color transparente, agrega la manteca, apaga el fuego y revuelve bien.
  3. Una vez que tengas todo mezclado, agrega una cucharada pequeña de esencia de vainilla e intégrala completamente.
  4. Es hora de incorporar los pochoclos. Introdúcelos dentro de la mezcla dulce y revuelve bien ára que queden caramelizados.

Ya estás listo para ver el partido de la Selección argentina contra Egipto, este martes a las 13 horas. Prepará los pochoclos dulces y a disfrutar del espectáculo mundialista.

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