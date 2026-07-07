Cómo hacer Pochoclos perfectos como los de cine: la receta ideal para alentar a la scaloneta

En épocas mundialistas, las recetas prácticas y rápidas vuelven a aparecer en escena, como es el caso de las palomitas de maíz, también llamadas pochoclos o pororó. Sin dudas, son el dulce ideal para alentar a la Selección argentina ante Egipto, este martes a las 13 horas.
Lo cierto es que existe un truco fácil para lograr que los pochoclos queden iguales a los del cine, y reside especialmente en el caramelo. Este se prepara de una forma especial y su aroma inunda toda la casa. Te dejamos la receta, paso a paso.
Receta para hacer pochoclos caramelizados como los del cine
Ingredientes:
- 100 g. de maíz pisingallo
- 100 g. de azúcar
- 25 g. de manteca
- 1 cdita. de esencia de vainilla
- 1 cda. de aceite de girasol
Paso a paso:
- Primero, calienta una una olla a fuego máximo durante 20 segundos.
- A continuación, coloca el aceite de girasol. Es importante que solo la base tenga una capa fina de aceite.
- Luego, incorpora el maíz pisingallo. Asegúrate de que esté bien esparcido por toda la olla y baja a fuego medio. Tapa la olla.
- Seguidamente, mueve la olla cada tanto para evitar que el maíz pisingallo se queme.
- Una vez que dejen de explotar, retira los pochoclos y colócalos en un recipiente.
Caramelo:
- Primero, en una olla grande y a fuego mínimo, cooca el azúcar por toda la base.
- Luego de varios minutos, cuando el azúcar est+e derretida y de color transparente, agrega la manteca, apaga el fuego y revuelve bien.
- Una vez que tengas todo mezclado, agrega una cucharada pequeña de esencia de vainilla e intégrala completamente.
- Es hora de incorporar los pochoclos. Introdúcelos dentro de la mezcla dulce y revuelve bien ára que queden caramelizados.
Ya estás listo para ver el partido de la Selección argentina contra Egipto, este martes a las 13 horas. Prepará los pochoclos dulces y a disfrutar del espectáculo mundialista.