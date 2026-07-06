Ajíes en vinagre: la receta de la conserva casera con 8 ingredientes y el truco para esterilizar los frascos

Los ajíes en vinagre son una de las recetas de conservas más prácticas para tener siempre en la heladera. Con pocos ingredientes y una preparación sencilla, permiten conservar el sabor y el picor de los ajíes, convirtiéndose en un acompañamiento ideal para una gran variedad de comidas.
Esta receta combina vinagre, especias y un tiempo de reposo que potencia los sabores y garantiza una excelente conservación. Los ajíes en vinagre son perfectos para acompañar carnes, sándwiches, picadas, ensaladas o para darle un toque especial a salsas y aderezos caseros.
Entre las recetas de conservas más rendidoras, los ajíes en vinagre se destacan por su versatilidad y larga duración. Además de ser fáciles de preparar, permiten disfrutar de un condimento intenso y casero durante todo el año, sin perder su aroma ni su característico sabor.
Receta para hacer ajíes en vinagre
Ingredientes (para 2 frascos):
- 15 ajíes
- 2 zanahorias
- 2 cebollas
- 4 dientes de ajo
- 4 hojas de laurel
- 4 tazas de vinagre de manzana
- 8 tazas de agua
- Sal, a gusto
- 2 frascos esterilizados
Cómo hacer ajíes en vinagre: la receta, paso a paso
- Para comenzar, corta las zanahorias en rodajas y ponlas a cocinar en una olla o cacerola junto con el agua y el vinagre.
- Incorpora los ajíes cortados a la mitad, las cebollas cortadas en cuatro, los dientes de ajo, las hojas de laurel y sal. Hierve hasta que todos los ingredientes queden tiernos.
- Comienza a llenar los frascos esterilizados con todas las verduras y agrégale el líquido hasta la parte de arriba.
- Finalmente, conserva los frascos en la heladera, cerrados herméticamente. Pueden llegar a durar hasta 6 meses, siempre y cuando los ajíes estén bien sumergidos en la mezcla de agua y vinagre de la cocción.
Cómo esterilizar frascos para ajíes en vinagre
Utensilios:
- Pinzas o tenazas
- Frascos de vidrio templados reforzados de 500 mililitros
- Toalla de fibra natural limpia
- Olla profunda
Procedimiento:
- Primero, revisa que los frascos estén en condiciones. No pueden tener rupturas ni grietas y las tapas deben enroscarse bien. Tampoco deben tener óxido ni ralladuras.
- Lávate bien las manos, durante 20 segundos como mínimo. Luego, limpia los frascos y las tapas con un cepillo, agua tibia y jabón. Deben quedar impecables.
- A continuación, coloca una toalla doblada dentro de una olla, cubriendo las paredes.
- Introduce los frascos verticalmente, bocarriba, con las tapas alrededor. Vierte el agua dentro hasta cubrirlos por completo, mínimo 2,5 centímetros por encima de los envases. Deja que hiervan mínimo 10 minutos y máximo 45, a fuego alto, con la tapa de la olla puesta. Pasado ese tiempo, apaga el fuego y deja que se templen dentro de la olla.
- Luego, saca los frascos de la olla con la ayuda de una pinza y colócalos bocabajo sobre una toalla limpia, papel absorbente o sobre una fuente con rejilla y deja que se escurran bien.
- Precalienta el horno a 120 °C durante 5 minutos y luego acomoda los tarros en una bandeja. Mételos al horno y espera 3 minutos antes de apagar. Sácalos cuando vayas a envasar los alimentos.
- Rocía alcohol dentro de los frascos. Debe ser una solución de alcohol etílico de 96 grados (700 centímetros cúbicos) y agua filtrada o mineral (300 centímetros cúbicos). Espera 2 minutos para que el alcohol se evapore y llena los frascos con tu conserva.