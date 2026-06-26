Cómo hacer tomates secos caseros: la receta de la conserva deshidratada en aceite

El tomate, uno de los alimentos más versátiles para la cocina universal, puede consumirse de miles de maneras y es protagonista de los más variados platos.

Una de sus variantes, son los tomates deshidratados. Esta verdura se somete a un tratamiento donde se les elimina el agua y se conservan mejor, para ser degustados como un manjar en cualquier receta que se vaya a elaborar.