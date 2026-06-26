Cómo hacer tomates secos caseros: la receta de la conserva deshidratada en aceite

No hay nada más fácil y satisfactorio que elaborar unos ricos tomates secos en aceite para guardar en la alacena o heladera, y disfrutarlos cualquier día del año. Se preparan con una receta lleva pocos ingredientes, simples pasos y un resultado de sabor inigualable.
El tomate, uno de los alimentos más versátiles para la cocina universal, puede consumirse de miles de maneras y es protagonista de los más variados platos.
Una de sus variantes, son los tomates deshidratados. Esta verdura se somete a un tratamiento donde se les elimina el agua y se conservan mejor, para ser degustados como un manjar en cualquier receta que se vaya a elaborar.
Así como hay frutas secas, como por ejemplo las uvas pasas, orejones e higos, los tomates también se pueden secar, retirándoles el agua que contienen en su interior.
El secado de alimentos es una técnica de conservación muy antigua, que se emplea para darle utilidad a los alimentos que se están por echar a perder o para alargar su vida útil, ya que la humedad presente en ellos, posibilita la formación de microorganismos.
Se elaboran con simples ingredientes y pocos pasos, posibilitando que todo el mundo los pueda hacer.
Receta de tomates secos caseros en aceite, ingredientes
Ingredientes
- Tomate perita o redondo
- Sal
- Aceite de oliva
- Ajo
- Hierbas a gusto
Receta de tomates secos caseros en aceite, paso a paso
- Lo recomendable es colocar los tomates en una superficie donde puedan transpirar el agua. Si no es así, estos pueden correr el riesgo de podrirse en el proceso de secado.
- Es aconsejable conseguir un cajón de madera o plástico y tapar su abertura con una malla plástica, donde Irán recostados los tomates.
- Si se compró tomates peritas, cortar a la mitad. Si es tomate redondo, cortar en rodajas de un centímetro, aproximadamente.
- Poner los tomates cortados sobre la rejilla de plástico y espolvorear de sal gruesa por encima. Esto hará que se sequen mejor y los insectos se mantengan alejados.
- Se puede colocar una tela mosquitera sobre los tomates, para evitar la presencia de moscas, mosquitos e incluso aves.
- El cajón con los tomates se coloca al sol directo por dos o tres días. Procurar en la noche meter el cajón dentro de la casa o algún lugar, para evitar la humedad o rocío de la noche.
- Una vez que están secos, se colocan en un frasco esterilizado y cubrir con aceite de oliva. Aromatizar con ajo y diferentes hierbas a gusto.
- Conservar en la alacena o heladera y consumir para la receta que más se guste.