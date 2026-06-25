Receta de chinchulines a la parrilla: la guía definitiva para que salgan en su punto

Siempre hay una que otra receta que sirve para cocinar de la mejor manera los chinchulines con limón en el asado. El objetivo de todo asador es sacarlos de la parrilla en su punto justo y que todos los comensales pueden deleitarse con un manjar de alta calidad.
Todo el que cocine chinchulines en la parrilla no puede fallar con esta meta: servirlos en la mesa crocantes por fuera y tiernos por dentro.
Estamos hablando de una de las achuras más económicas que se pueden conseguir en una carnicería y que requiere de mucha atención para que no queden gomosos.
Los chinchulines del asado pueden quedar con una fea consistencia y puede ser por falta de cocción. También está la posibilidad de que queden secos o arrebatados, casi siempre por colocarle más brasas de lo recomendado.
La receta de chinchulines bien hecha,es la entrada perfecta para cualquier persona que esté presente en el asado.
Receta de chinchulines asados: así cocinan para que salgan perfectos
Este increíble manjar le encanta a todo el mundo, tiene muchos seguidores y es lo que todos esperan en un asado.
Y para el asador no debe haber nada mejor que ver la cara de felicidad de los comensales al probarlos.
Es por eso que todo asador, desde los más principiantes hasta los más experimentados, deberían seguir algunas las recomendaciones claves de la receta para su cocción:
- Es clave comprar chinchulines de calidad. Tiene que tener una tripa de color gris claro y una grasa blanca. Si la grasa es amarillenta, hay que tratar de evitarlos.
- Es crucial mantenerlos refrigerados en la previa del asado. En la heladera pueden aguantar hasta unos cuatro días, a excepción de que sean llevados al freezer, donde perduran por unos seis meses.
- Lavar muy bien con agua tibia y retirar excesos de grasa si es mucha.
- Poner los chinchulines bien lavados en un recipiente y picar dos dientes de ajo, agregar pimienta molida y el jugo de tres limones. Esta cantidad se especula para 1 kilo de chinchulines, aproximadamente.
- Dejas reposar en la heladera por 1 hora.
- Poner los chinchulines en la parrilla, trenzados, en medallones o bastoncitos, a fuego medio fuerte. Es importante colocar la mano pegada a la parrilla y aguantar por unos 8 segundos. Si no se logra dejar la mano, el calor es más de lo recomendado.
- Cocinar los chinchulines por unos 25 minutos por lado para que queden doraditos. De vez en cuando, se les puede rociar jugo de limón.
- Tras 50 minutos de cocción, retirar y colocarles sal, a gusto. ¡Ahora sí, a disfrutar del mejor chinchulín asado!