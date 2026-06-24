Cómo preparar Empanadas salteñas: la receta riquísima con papa y una combinación de ingredientes típicos

Las empanadas salteñas son una de las recetas más tradicionales de la gastronomía argentina y un verdadero orgullo de Salta. Su relleno, elaborado con carne cortada a cuchillo, cebolla, papas, huevo, comino y pimentón, les aporta un sabor único que las distingue de otras versiones regionales y las convierte en una de las favoritas del país.
Si buscas recetas tradicionales para preparar en casa, las empanadas salteñas son una opción ideal. Con ingredientes simples y una preparación que respeta la tradición de Salta, estas empanadas destacan por su jugosidad, su toque especiado y la combinación perfecta entre la carne, las papas y el huevo, un clásico que sigue vigente generación tras generación.
Receta para hacer empanadas salteñas
Ingredientes:
Las cantidades de los siguientes ingredientes rinden para dos docenas y media de empanadas salteñas:
- 500 g de carne (nalga, cuadrada, bola de lomo o molida sin grasa)
- 250 g de cebolla
- 250 g de papas
- 1/4 de pimiento rojo
- 3 huevos hervidos
- 60 g de grasa de vaca
- 1 cda. de pimentón
- 1 cda. de comino
- 1 cda. de pimienta blanca
- 1 pizca de sal
- 4 ramas de cebolla de verdeo
Cómo preparar empanadas salteñas: la receta, paso a paso
- Primero, pica la cebolla y los pimientos bien pequeños. Sofríe la cebolla en la grasa bien caliente y, cuando comience a dorarse, añade el pimiento y mezcla por 5 minutos.
- A continuación, cuando la cebolla cristalice, agrega las especias como comino, pimentón y pimienta blanca.
- Por otro lado, cocina las papas cortadas en cubos pequeños, en agua hirviendo, por 5 minutos.
- Una vez que todo esté revuelto, agrega la carne picada. Mezcla bien y deja que la carne se cocine a fuego bajo por 15 minutos.
- Agrega las papas a la mezcla anterior y continua cocinando. Retira del fuego minutos antes de terminar la cocción y deja enfriar. Mientras tanto, precalienta el horno a 250°C.
- Luego, agrega la cebolla de verdeo picada y los huevos duros picados antes de armar las empanadas salteñas. Cocina en el horno por 12 minutos o fríe en abundante grasa.