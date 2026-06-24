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Sabor tradicional

Cómo preparar Empanadas salteñas: la receta riquísima con papa y una combinación de ingredientes típicos

Las empanadas salteñas son una de las recetas tradicionales de la gastronomía argentina. Llevan papa y son exquisitas

Antonella Prandina
Por Antonella Prandina [email protected]
Las empanadas salteñas son una de las mejores recetas para preparar en casa.

Las empanadas salteñas son una de las mejores recetas para preparar en casa.

Las empanadas salteñas son una de las recetas más tradicionales de la gastronomía argentina y un verdadero orgullo de Salta. Su relleno, elaborado con carne cortada a cuchillo, cebolla, papas, huevo, comino y pimentón, les aporta un sabor único que las distingue de otras versiones regionales y las convierte en una de las favoritas del país.

Si buscas recetas tradicionales para preparar en casa, las empanadas salteñas son una opción ideal. Con ingredientes simples y una preparación que respeta la tradición de Salta, estas empanadas destacan por su jugosidad, su toque especiado y la combinación perfecta entre la carne, las papas y el huevo, un clásico que sigue vigente generación tras generación.

Receta para hacer empanadas salteñas

Ingredientes:

Las cantidades de los siguientes ingredientes rinden para dos docenas y media de empanadas salteñas:

  • 500 g de carne (nalga, cuadrada, bola de lomo o molida sin grasa)
  • 250 g de cebolla
  • 250 g de papas
  • 1/4 de pimiento rojo
  • 3 huevos hervidos
  • 60 g de grasa de vaca
  • 1 cda. de pimentón
  • 1 cda. de comino
  • 1 cda. de pimienta blanca
  • 1 pizca de sal
  • 4 ramas de cebolla de verdeo

Cómo preparar empanadas salteñas: la receta, paso a paso

  1. Primero, pica la cebolla y los pimientos bien pequeños. Sofríe la cebolla en la grasa bien caliente y, cuando comience a dorarse, añade el pimiento y mezcla por 5 minutos.
  2. A continuación, cuando la cebolla cristalice, agrega las especias como comino, pimentón y pimienta blanca.
  3. Por otro lado, cocina las papas cortadas en cubos pequeños, en agua hirviendo, por 5 minutos.
  4. Una vez que todo esté revuelto, agrega la carne picada. Mezcla bien y deja que la carne se cocine a fuego bajo por 15 minutos.
  5. Agrega las papas a la mezcla anterior y continua cocinando. Retira del fuego minutos antes de terminar la cocción y deja enfriar. Mientras tanto, precalienta el horno a 250°C.
  6. Luego, agrega la cebolla de verdeo picada y los huevos duros picados antes de armar las empanadas salteñas. Cocina en el horno por 12 minutos o fríe en abundante grasa.

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