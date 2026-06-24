Cómo preparar Empanadas salteñas: la receta riquísima con papa y una combinación de ingredientes típicos

Las empanadas salteñas son una de las recetas más tradicionales de la gastronomía argentina y un verdadero orgullo de Salta. Su relleno, elaborado con carne cortada a cuchillo, cebolla, papas, huevo, comino y pimentón, les aporta un sabor único que las distingue de otras versiones regionales y las convierte en una de las favoritas del país.