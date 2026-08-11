Receta de la sopa de cebolla francesa

La sopa de cebolla es una de las recetas más tradicionales de la gastronomía de Francia y una opción perfecta para disfrutar durante los días frescos. Su combinación de cebolla caramelizada, caldo y pan tostado con queso da como resultado una sopa reconfortante, sabrosa y fácil de preparar.
El secreto de esta receta francesa está en cocinar la cebolla lentamente hasta que quede bien dorada y caramelizada. Este paso permite potenciar sus sabores y conseguir el característico gusto de la sopa. Luego, se incorpora el caldo y se deja cocinar a fuego bajo para integrar todos los ingredientes.
Para terminar, la sopa de cebolla se sirve caliente con rebanadas de pan tostado cubiertas con queso, que se gratinan hasta quedar doradas y fundidas. Es una de las recetas más reconocidas de Francia y una alternativa ideal para una comida casera durante el otoño y el invierno.
Receta para hacer sopa de cebolla
Ingredientes para 4 personas:
- 4 cebollas rojas grandes
- 1 barra de pan de víspera
- 2 l de caldo de pollo con jamón
- 150 ml de vino blanco
- 100 g de queso de rallar
- 30 g de manteca
- Aceite de oliva
- Sal
- Perejil (opcional)
Cómo preparar sopa de cebolla: la receta, paso a paso
- Primero, corta la barra de pan en rodajas finas, extiéndelas sobre una bandeja y tuéstalas en el horno a 200ºC por 4 minutos o hasta que se doren.
- A continuación, en una olla, calienta 4 cucharadas de aceite, agrega la manteca y espera a que se funda. Suma las cebollas cortadas en juliana, sazona y rehógalas a fuego medio por 40 minutos.
- Luego, vierte el vino blanco y dale un hervor fuerte a la sopa. Reserva 8 rebanadas de pan, trocea el resto y agrégalas a la olla.
- Agrega dos litros de caldo de pollo y jamón, cocina los ingredientes durante 20 minutos a fuego medio y bate con una barilla manual.
- Extiende las 8 tostadas de pan sobre una bandeja de horno y cúbrelas con el queso rallado. Introduce la bandeja en el horno y gratina las tostadas hasta que se funda el queso.
- Por último, sirve la sopa y coloca 2 tostadas con queso sobre cada plato. Decora con hojas de perejil.
En pocas palabras
- Sopa de cebolla: Receta francesa tradicional, ideal para noches de invierno.
- Preparación: Cebollas caramelizadas lentamente, caldo, pan tostado y queso gratinado.
- Ingredientes clave: Cebollas, caldo de pollo, vino blanco, pan y queso rallado.
Resumen generado por Thinkindot AI