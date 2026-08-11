Receta de la sopa de cebolla francesa

El secreto de esta receta francesa está en cocinar la cebolla lentamente hasta que quede bien dorada y caramelizada. Este paso permite potenciar sus sabores y conseguir el característico gusto de la sopa. Luego, se incorpora el caldo y se deja cocinar a fuego bajo para integrar todos los ingredientes.

Para terminar, la sopa de cebolla se sirve caliente con rebanadas de pan tostado cubiertas con queso, que se gratinan hasta quedar doradas y fundidas. Es una de las recetas más reconocidas de Francia y una alternativa ideal para una comida casera durante el otoño y el invierno.