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Sabor tradicional

Receta de la sopa de cebolla francesa

La sopa de cebolla es una de las recetas típicas de Francia que es ideal para disfrutar en una noche de invierno

Antonella Prandina
Por Antonella Prandina [email protected]
Sopa de cebolla francesa.

Sopa de cebolla francesa.

La sopa de cebolla es una de las recetas más tradicionales de la gastronomía de Francia y una opción perfecta para disfrutar durante los días frescos. Su combinación de cebolla caramelizada, caldo y pan tostado con queso da como resultado una sopa reconfortante, sabrosa y fácil de preparar.

El secreto de esta receta francesa está en cocinar la cebolla lentamente hasta que quede bien dorada y caramelizada. Este paso permite potenciar sus sabores y conseguir el característico gusto de la sopa. Luego, se incorpora el caldo y se deja cocinar a fuego bajo para integrar todos los ingredientes.

Para terminar, la sopa de cebolla se sirve caliente con rebanadas de pan tostado cubiertas con queso, que se gratinan hasta quedar doradas y fundidas. Es una de las recetas más reconocidas de Francia y una alternativa ideal para una comida casera durante el otoño y el invierno.

Receta para hacer sopa de cebolla

Ingredientes para 4 personas:

  • 4 cebollas rojas grandes
  • 1 barra de pan de víspera
  • 2 l de caldo de pollo con jamón
  • 150 ml de vino blanco
  • 100 g de queso de rallar
  • 30 g de manteca
  • Aceite de oliva
  • Sal
  • Perejil (opcional)

Cómo preparar sopa de cebolla: la receta, paso a paso

  1. Primero, corta la barra de pan en rodajas finas, extiéndelas sobre una bandeja y tuéstalas en el horno a 200ºC por 4 minutos o hasta que se doren.
  2. A continuación, en una olla, calienta 4 cucharadas de aceite, agrega la manteca y espera a que se funda. Suma las cebollas cortadas en juliana, sazona y rehógalas a fuego medio por 40 minutos.
  3. Luego, vierte el vino blanco y dale un hervor fuerte a la sopa. Reserva 8 rebanadas de pan, trocea el resto y agrégalas a la olla.
  4. Agrega dos litros de caldo de pollo y jamón, cocina los ingredientes durante 20 minutos a fuego medio y bate con una barilla manual.
  5. Extiende las 8 tostadas de pan sobre una bandeja de horno y cúbrelas con el queso rallado. Introduce la bandeja en el horno y gratina las tostadas hasta que se funda el queso.
  6. Por último, sirve la sopa y coloca 2 tostadas con queso sobre cada plato. Decora con hojas de perejil.

En pocas palabras

  • Sopa de cebolla: Receta francesa tradicional, ideal para noches de invierno.
  • Preparación: Cebollas caramelizadas lentamente, caldo, pan tostado y queso gratinado.
  • Ingredientes clave: Cebollas, caldo de pollo, vino blanco, pan y queso rallado.
Resumen generado por Thinkindot AI

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