Cómo hacer milanesas de carne con papas fritas: la receta con un corte económico para cuidar el bolsillo

No caben dudas de que las milanesas de carne con papas fritas ocupan un lugar en el podio en cuanto a preferencias de comidas en Argentina. Este plato espectacular, uno de los que más felices pone a las personas cuando lo tiene enfrente, se puede hacer con una receta que cuida el bolsillo.
Así como las personas enloquecen con el asado y las empanadas, las milanesas de carne con papas fritas no tienen punto de comparación para muchos. Es un plato top clásico de la Argentina que jamás pasará de moda y se hace con ingredientes fáciles de conseguir.
Si bien las milanesas se pueden hacer con diferentes cortes de carne, algunos más costosos que otros, esta receta propone utilizar cuadrada, paleta o incluso tortuguita como opciones amigables, con muy buen sabor y un mejor precio.
Receta de milanesas de carne con papas fritas, ingredientes
- 800 gramos de carne de paleta o cuadrada (cortada para milanesa).
- 3 huevos.
- 3 dientes de ajo picados y un buen puñado de perejil fresco.
- 1 cucharada de mostaza y sal/pimienta a gusto.
- Un chorrito de leche (ayuda a tiernizar aún más).
- 500 gramos de pan rallado.
Para las papas fritas:
- 1 kilo de papas.
- Aceite para freír (mezcla o girasol).
- Sal, a gusto.
Receta de milanesas de carne con papas fritas, ingredientes
- En un recipiente grande, batir los huevos junto con el ajo y el perejil picados, la mostaza, el chorrito de leche, la sal y la pimienta. Sumergir los bifes de carne (previamente martillados) en esta mezcla.
- Dejar reposar en la heladera por lo menos 30 minutos. Cuanto más tiempo, más sabor y terneza se logrará.
- Pasar cada bife por el pan rallado, presionando firmemente con la palma de la mano para que el pan se adhiera bien a la carne. Si te gustan más gruesas o querés que rindan más, podés hacer un doble empanado: volver a pasar la milanesa por la mezcla de huevo y nuevamente por el pan rallado.
- Calentar abundante aceite en una sartén profunda. El aceite debe estar caliente pero no humeante. Freír de ambos lados hasta que estén doradas. Retirar y escurrir sobre papel absorbente.
- Si se prefiera hacer las milanesas de carne al horno, colocarlas en una asadera apenas aceitada. Llevar al horno fuerte precalentado. A mitad de cocción, darlas vuelta para que se doren parejo.
- Pelar las papas y cortarlas en bastones parejos para que se cocinen al mismo tiempo.
- Lavar los bastones cortados en agua fría para quitarles el almidón y secarlos muy bien con un repasador antes de freírlos. Esto garantiza que queden crocantes por fuera y puré por dentro.
- Freír en abundante aceite caliente hasta dorar. Salar inmediatamente después de sacarlas del aceite.
En pocas palabras
- Receta económica: Aprende a preparar milanesas de carne con papas fritas utilizando cortes accesibles para cuidar el bolsillo.
- Ingredientes principales: La receta incluye cortes como cuadrada o paleta, huevos, pan rallado y acompañamiento de papas fritas.
- Opciones de cocción: Descubre cómo hacer milanesas tanto fritas en aceite como al horno para mayor versatilidad.
Resumen generado por Thinkindot AI