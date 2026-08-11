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Cómo hacer milanesas de carne con papas fritas: la receta con un corte económico para cuidar el bolsillo

Esta receta de milanesas con papas fritas se hace con un corte económico para cuidar la economía de la casa

Miguel Guayama
Por Miguel Guayama [email protected]
La receta de milanesas de carne con papas fritas es una de las preferidas en Argentina.

La receta de milanesas de carne con papas fritas es una de las preferidas en Argentina.

No caben dudas de que las milanesas de carne con papas fritas ocupan un lugar en el podio en cuanto a preferencias de comidas en Argentina. Este plato espectacular, uno de los que más felices pone a las personas cuando lo tiene enfrente, se puede hacer con una receta que cuida el bolsillo.

Así como las personas enloquecen con el asado y las empanadas, las milanesas de carne con papas fritas no tienen punto de comparación para muchos. Es un plato top clásico de la Argentina que jamás pasará de moda y se hace con ingredientes fáciles de conseguir.

Si bien las milanesas se pueden hacer con diferentes cortes de carne, algunos más costosos que otros, esta receta propone utilizar cuadrada, paleta o incluso tortuguita como opciones amigables, con muy buen sabor y un mejor precio.

Receta de milanesas de carne con papas fritas, ingredientes

  • 800 gramos de carne de paleta o cuadrada (cortada para milanesa).
  • 3 huevos.
  • 3 dientes de ajo picados y un buen puñado de perejil fresco.
  • 1 cucharada de mostaza y sal/pimienta a gusto.
  • Un chorrito de leche (ayuda a tiernizar aún más).
  • 500 gramos de pan rallado.

Para las papas fritas:

  • 1 kilo de papas.
  • Aceite para freír (mezcla o girasol).
  • Sal, a gusto.

Receta de milanesas de carne con papas fritas, ingredientes

  1. En un recipiente grande, batir los huevos junto con el ajo y el perejil picados, la mostaza, el chorrito de leche, la sal y la pimienta. Sumergir los bifes de carne (previamente martillados) en esta mezcla.
  2. Dejar reposar en la heladera por lo menos 30 minutos. Cuanto más tiempo, más sabor y terneza se logrará.
  3. Pasar cada bife por el pan rallado, presionando firmemente con la palma de la mano para que el pan se adhiera bien a la carne. Si te gustan más gruesas o querés que rindan más, podés hacer un doble empanado: volver a pasar la milanesa por la mezcla de huevo y nuevamente por el pan rallado.
  4. Calentar abundante aceite en una sartén profunda. El aceite debe estar caliente pero no humeante. Freír de ambos lados hasta que estén doradas. Retirar y escurrir sobre papel absorbente.
  5. Si se prefiera hacer las milanesas de carne al horno, colocarlas en una asadera apenas aceitada. Llevar al horno fuerte precalentado. A mitad de cocción, darlas vuelta para que se doren parejo.
  6. Pelar las papas y cortarlas en bastones parejos para que se cocinen al mismo tiempo.
  7. Lavar los bastones cortados en agua fría para quitarles el almidón y secarlos muy bien con un repasador antes de freírlos. Esto garantiza que queden crocantes por fuera y puré por dentro.
  8. Freír en abundante aceite caliente hasta dorar. Salar inmediatamente después de sacarlas del aceite.

En pocas palabras

  • Receta económica: Aprende a preparar milanesas de carne con papas fritas utilizando cortes accesibles para cuidar el bolsillo.
  • Ingredientes principales: La receta incluye cortes como cuadrada o paleta, huevos, pan rallado y acompañamiento de papas fritas.
  • Opciones de cocción: Descubre cómo hacer milanesas tanto fritas en aceite como al horno para mayor versatilidad.
Resumen generado por Thinkindot AI

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