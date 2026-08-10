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Cómo hacer tarta de arvejas económica: la receta nutritiva y fácil de preparar

Esta receta de tarta de arvejas se prepara bastante rápido y es una buena opción para un almuerzo liviano y reconfortante

Miguel Guayama
Por Miguel Guayama [email protected]
La receta de tarta de arvejas sale cremosa por dentro y con queso gratinado por arriba.

La receta de tarta de arvejas sale cremosa por dentro y con queso gratinado por arriba.

Con el correr del día a día y la vida agitada que se vive en la actualidad, pensar en qué hacer de comer muchas veces es un gran problema. Una opción saludable, económica y rendidora, es la receta de tarta de arvejas, una delicia para compartir en familia.

Lo mejor de esta receta es que las arvejas son una gran fuente de proteínas vegetales, fibra, vitamina y minerales, siendo esencial para la dieta saludable de las personas.

Además, se trata de una opción bastante económica con una corteza dorada y una textura cremosa en su interior.

La mayoría de los ingredientes de esta receta son los que uno tiene casa y lo mejor es que el paso a paso es muy fácil de llevar adelante.

Receta de tarta de arvejas cremosa, ingredientes

Esta receta calculada para ocho porciones, necesita de estos ingredientes:

  • 1 disco de masa para tarta (hojaldrada o criolla, a elección).
  • 400 gramos de arvejas (pueden ser dos latas bien escurridas, o idealmente arvejas congeladas pasadas por agua hirviendo).
  • 1 cebolla grande.
  • 1/2 pimiento morrón rojo.
  • 4 huevos.
  • 3 cucharadas de queso crema (o 100 cc de crema de leche).
  • 100 gramos de queso fresco (mantecoso).
  • 50 gramos de queso rallado (sardo o parmesano).
  • Sal, pimienta negra molida y una pizca de nuez moscada.

Receta de tarta de arvejas cremosa, paso a paso

  1. Picar la cebolla y el pimiento morrón en cubos bien pequeños. En una sartén con un chorrito de aceite de oliva, rehogar ambas verduras a fuego medio hasta que la cebolla esté transparente.
  2. Incorporar las arvejas a la sartén. Si usás de lata, asegúrate de haberlas lavado y escurrido bien para quitarles el exceso de sodio. Mezclar durante un minuto para que absorban los sabores del sofrito y retirar del fuego.
  3. En un recipiente amplio, batir los 4 huevos junto con el queso crema. Condimentar con sal, pimienta negra y el toque de la nuez moscada.
  4. Volcar las arvejas y verduras al recipiente con los huevos. Agregar el queso fresco cortado en cubitos y la mitad del queso rallado. Mezclar bien todo.
  5. Forrar un molde para tarta (previamente aceitado) con el disco de masa. Pinchar la base suavemente con un tenedor.
  6. Verter toda la mezcla sobre la masa y espolvorear el resto del queso rallado por encima para lograr un gratinado perfecto.
  7. Llevar a horno precalentado a 180°C durante unos 35 a 40 minutos, o hasta que el relleno esté firme y los bordes de la masa estén dorados.

En pocas palabras

  • Tarta de arvejas: Una receta económica, nutritiva y fácil para un almuerzo liviano.
  • Ingredientes: Combina arvejas, vegetales y quesos para una preparación rendidora.
  • Preparación: Rehogar vegetales, mezclar con arvejas, huevos y quesos, y hornear hasta dorar.
Resumen generado por Thinkindot AI

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