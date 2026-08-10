Cómo hacer tarta de arvejas económica: la receta nutritiva y fácil de preparar

Con el correr del día a día y la vida agitada que se vive en la actualidad, pensar en qué hacer de comer muchas veces es un gran problema. Una opción saludable, económica y rendidora, es la receta de tarta de arvejas, una delicia para compartir en familia.
Lo mejor de esta receta es que las arvejas son una gran fuente de proteínas vegetales, fibra, vitamina y minerales, siendo esencial para la dieta saludable de las personas.
Además, se trata de una opción bastante económica con una corteza dorada y una textura cremosa en su interior.
La mayoría de los ingredientes de esta receta son los que uno tiene casa y lo mejor es que el paso a paso es muy fácil de llevar adelante.
Receta de tarta de arvejas cremosa, ingredientes
Esta receta calculada para ocho porciones, necesita de estos ingredientes:
- 1 disco de masa para tarta (hojaldrada o criolla, a elección).
- 400 gramos de arvejas (pueden ser dos latas bien escurridas, o idealmente arvejas congeladas pasadas por agua hirviendo).
- 1 cebolla grande.
- 1/2 pimiento morrón rojo.
- 4 huevos.
- 3 cucharadas de queso crema (o 100 cc de crema de leche).
- 100 gramos de queso fresco (mantecoso).
- 50 gramos de queso rallado (sardo o parmesano).
- Sal, pimienta negra molida y una pizca de nuez moscada.
Receta de tarta de arvejas cremosa, paso a paso
- Picar la cebolla y el pimiento morrón en cubos bien pequeños. En una sartén con un chorrito de aceite de oliva, rehogar ambas verduras a fuego medio hasta que la cebolla esté transparente.
- Incorporar las arvejas a la sartén. Si usás de lata, asegúrate de haberlas lavado y escurrido bien para quitarles el exceso de sodio. Mezclar durante un minuto para que absorban los sabores del sofrito y retirar del fuego.
- En un recipiente amplio, batir los 4 huevos junto con el queso crema. Condimentar con sal, pimienta negra y el toque de la nuez moscada.
- Volcar las arvejas y verduras al recipiente con los huevos. Agregar el queso fresco cortado en cubitos y la mitad del queso rallado. Mezclar bien todo.
- Forrar un molde para tarta (previamente aceitado) con el disco de masa. Pinchar la base suavemente con un tenedor.
- Verter toda la mezcla sobre la masa y espolvorear el resto del queso rallado por encima para lograr un gratinado perfecto.
- Llevar a horno precalentado a 180°C durante unos 35 a 40 minutos, o hasta que el relleno esté firme y los bordes de la masa estén dorados.
En pocas palabras
- Tarta de arvejas: Una receta económica, nutritiva y fácil para un almuerzo liviano.
- Ingredientes: Combina arvejas, vegetales y quesos para una preparación rendidora.
- Preparación: Rehogar vegetales, mezclar con arvejas, huevos y quesos, y hornear hasta dorar.
Resumen generado por Thinkindot AI