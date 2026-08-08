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Cómo hacer sándwich de miga caseros: la receta fácil y exquisita

Esta receta de sándwich de miga caseros se hace muy fácil y todo el mundo puede preparar de la variedad que más le guste

Miguel Guayama
Por Miguel Guayama [email protected]
La receta de sandwich de miga caseros se puede elaborar para compartir en familia o amigos.

La receta de sandwich de miga caseros se puede elaborar para compartir en familia o amigos.

Siempre es un buen momento para comer un sandwich de miga, el clásico de jamón y queso o sea cual sea la variedad. Lo cierto es que hay una receta casera y tradicional que se puede hacer en el hogar y se hace con ingredientes fáciles de conseguir.

Dependiendo los gustos de cada uno, los sandwich de miga de verdura o primavera son los elegidos para elaborar. Se hacen con una receta de muy fácil paso a paso.

Para compartir en familia o saborear con amigos, esta receta es perfecta para sacarse las ganas con estos manjares que le encantan a todo el mundo.

Receta de sandwich de miga, ingredientes

  • 12 planchas de pan de miga
  • 400 gramos de queso en láminas
  • 400 gramos de jamón cocido
  • 4 tomates medianos
  • 2 huevos duros
  • 10 hojas de lechuga
  • 400 gramos de mayonesa
  • 200 cc de leche

Receta de sandwich de miga, paso a paso

  1. Disolver la mayonesa en un recipiente. Se corta con un poco de leche o agua. La idea es que no quede ni muy espesa ni muy aguada. Es opcional agregarle un poco de queso crema.
  2. Poner una plancha de pan de miga sobre una superficie firme y plana. Pincelar con la mayonesa diluida generosamente.
  3. Agregar jamón cocido hasta los bordes. Pincelar una capa de pan de miga y tapar el jamón. Untar la otra parte del pan y colocar una capa de queso, para luego cerrar con otra capa de pan de miga, también humedecida con la mayonesa.
  4. Procurando que ninguna cara del pan quede sin mayonesa, se continúa con la verdura. Colocar rodajas de tomate y huevo rallado o picado.
  5. En ese paso se forma una capa de lechuga bien lavada o picada, aunque muchos deciden saltearse este paso, siendo a elección de cada uno.
  6. Cuando ya se hayan completado las capas, presionar con una tabla y cortar.
  7. Almacenar en la heladera en una bandeja, tapada con una bolsa para conservar su frescura y humedad.

En pocas palabras

  • Sandwich de miga: La receta casera tradicional para preparar en casa con ingredientes fáciles de conseguir.
  • Variedad: Se pueden elaborar sándwiches de verdura, jamón y queso, o la variedad que más guste.
  • Preparación: Se detallan ingredientes y un paso a paso sencillo para armar y conservar los sándwiches.
Resumen generado por Thinkindot AI

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