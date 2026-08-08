Cómo hacer sándwich de miga caseros: la receta fácil y exquisita

Siempre es un buen momento para comer un sandwich de miga, el clásico de jamón y queso o sea cual sea la variedad. Lo cierto es que hay una receta casera y tradicional que se puede hacer en el hogar y se hace con ingredientes fáciles de conseguir.
Dependiendo los gustos de cada uno, los sandwich de miga de verdura o primavera son los elegidos para elaborar. Se hacen con una receta de muy fácil paso a paso.
Para compartir en familia o saborear con amigos, esta receta es perfecta para sacarse las ganas con estos manjares que le encantan a todo el mundo.
Receta de sandwich de miga, ingredientes
- 12 planchas de pan de miga
- 400 gramos de queso en láminas
- 400 gramos de jamón cocido
- 4 tomates medianos
- 2 huevos duros
- 10 hojas de lechuga
- 400 gramos de mayonesa
- 200 cc de leche
Receta de sandwich de miga, paso a paso
- Disolver la mayonesa en un recipiente. Se corta con un poco de leche o agua. La idea es que no quede ni muy espesa ni muy aguada. Es opcional agregarle un poco de queso crema.
- Poner una plancha de pan de miga sobre una superficie firme y plana. Pincelar con la mayonesa diluida generosamente.
- Agregar jamón cocido hasta los bordes. Pincelar una capa de pan de miga y tapar el jamón. Untar la otra parte del pan y colocar una capa de queso, para luego cerrar con otra capa de pan de miga, también humedecida con la mayonesa.
- Procurando que ninguna cara del pan quede sin mayonesa, se continúa con la verdura. Colocar rodajas de tomate y huevo rallado o picado.
- En ese paso se forma una capa de lechuga bien lavada o picada, aunque muchos deciden saltearse este paso, siendo a elección de cada uno.
- Cuando ya se hayan completado las capas, presionar con una tabla y cortar.
- Almacenar en la heladera en una bandeja, tapada con una bolsa para conservar su frescura y humedad.
En pocas palabras
- Sandwich de miga: La receta casera tradicional para preparar en casa con ingredientes fáciles de conseguir.
- Variedad: Se pueden elaborar sándwiches de verdura, jamón y queso, o la variedad que más guste.
- Preparación: Se detallan ingredientes y un paso a paso sencillo para armar y conservar los sándwiches.
Resumen generado por Thinkindot AI