La mayonesa de huevo duro se ha convertido en una de las recetas más buscadas por quienes desean preparar un aderezo casero, delicioso y con un menor riesgo sanitario. A diferencia de la versión tradicional elaborada con huevo crudo, esta alternativa utiliza el alimento cocido, lo que la convierte en una opción ideal para acompañar carnes, ensaladas, sándwiches y todo tipo de comidas.
Entre las recetas de mayonesa casera, la elaborada con huevo duro se destaca por su textura cremosa, su fácil preparación y su sabor suave. Además, al emplear huevo cocido, reduce el riesgo de contraer salmonella asociado al consumo de huevo crudo, ofreciendo una alternativa más segura para toda la familia.
Si buscas recetas prácticas y saludables, esta mayonesa de huevo duro es una excelente elección. Con pocos ingredientes y un procedimiento sencillo, podrás obtener un aderezo casero perfecto para realzar el sabor de tus platos favoritos.
Receta de mayonesa con huevo duro
Ingredientes
- 1 huevo
- 1 cda. sopera de aceite de girasol
- 1 cdta. de vinagre de alcohol
- 2 cdtas. de jugo de limón
- 1/2 cdta. de mostaza molida
- Sal
- Azúcar
Cómo preparar la receta de mayonesa de huevo duro: el paso a paso
- Primero, coloca el huevo crudo en un recipiente con agua fría y cocínalo durante 12 minutos.
- A continuación, pela el huevo duro y colócalo en un recipiente junto con el vinagre, el aceite, el jugo de limón, la sal, el azúcar y la mostaza molida. Si prefieres una versión más light, utiliza solo la clara y reemplaza el azúcar por edulcorante.
- Luego, mixea todos los ingredientes hasta obtener una crema homogénea. Si lo deseas, agrega más jugo de limón, sal o azúcar según tu gusto.
- Finalmente, guarda la mayonesa casera de huevo duro en la heladera. Puede conservarse en buen estado hasta tres días.
En pocas palabras
- Receta de mayonesa: Prepara un aderezo casero y seguro con huevo duro, ideal para acompañar comidas.
- Ingredientes y preparación: Se necesitan pocos elementos y se elabora mezclando el huevo cocido con aceite, vinagre, limón, mostaza, sal y azúcar.
- Conservación: La mayonesa casera se guarda en heladera y se mantiene en buen estado hasta por tres días.
Resumen generado por Thinkindot AI