El puchero argentino: la receta del guiso perfecto para combatir el frío que se prepara en 1 hora

El puchero es una de las recetas más emblemáticas de la cocina argentina. Este clásico guiso consiste en cocinar lentamente distintos cortes de carne junto con una variedad de verduras, permitiendo que todos los ingredientes absorban el sabor del caldo y queden tiernos y deliciosos.

Aunque cada familia tiene su propia versión, el secreto de un buen puchero está en incorporar la carne y las verduras según su tiempo de cocción, para que todo esté listo al mismo tiempo. Es una de esas recetas de guiso ideales para disfrutar durante los días más fríos del invierno.