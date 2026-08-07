El puchero argentino: la receta del guiso perfecto para combatir el frío que se prepara en 1 hora

Con la llegada del invierno, las recetas de cuchara vuelven a ocupar un lugar especial en la mesa familiar. Entre las más tradicionales se destaca el puchero argentino, un guiso casero que combina carne y verduras para lograr un plato nutritivo, abundante y lleno de sabor.
El puchero es una de las recetas más emblemáticas de la cocina argentina. Este clásico guiso consiste en cocinar lentamente distintos cortes de carne junto con una variedad de verduras, permitiendo que todos los ingredientes absorban el sabor del caldo y queden tiernos y deliciosos.
Aunque cada familia tiene su propia versión, el secreto de un buen puchero está en incorporar la carne y las verduras según su tiempo de cocción, para que todo esté listo al mismo tiempo. Es una de esas recetas de guiso ideales para disfrutar durante los días más fríos del invierno.
Receta para hacer puchero argentino
Ingredientes:
- 1 k de osobuco, rabo o asado ruso (puedes mezclar también con chorizo y pollo)
- 2 papas
- 1 camote grande
- 1/2 calabaza
- 1 choclo
- 1 trozo de zapallo
- 1 cebolla
- 1 tallo de apio
- 1 puerro
- 1 atado de perejil
- Sal y pimienta
- Aceite de oliva (opcional)
Cómo hacer puchero argentino, la receta paso a paso
- Primero, pon a calentar una olla grande con agua. Cuando esté a punto de hervir, agrega la carne y cocina por 15 minutos con la olla destapada.
- A continuación, retira la grasa que flota con una espumadera, si lo deseas. Agrega un atado de puerro, perejil y apio (opcional: todos juntos atados con una piola), las zanahorias y el choclo cortados en trozos grandes y la cebolla, cortada al medio.
- Deja hervir por media hora si es rabo o asado ruso y por 45 minutos si es osobuco. Después de ese tiempo, añade la calabaza, el zapallo, la papa y el camote cortados en trozos. Salpimienta y deja cocinar hasta que la papa esté lista.
- Por último, retira el atado de puerro, apio y perejil (puedes dejarlo) y coloca todos los ingredientes sin el caldo en una fuente. ¡Añade un chorro de aceite de oliva y listo! Ya tienes un puchero exquisito para disfrutar en el almuerzo o la cena.
- Tip: el caldo sobrante lo puedes usar en preparaciones como sopas o rissoto.
En pocas palabras
- Puchero argentino: El guiso tradicional de invierno combina carne y verduras para un plato nutritivo.
- Receta detallada: Incluye carnes como osobuco, papas, camote, calabaza, choclo y más.
- Preparación paso a paso: Cocción diferenciada de carnes y verduras para un resultado tierno y sabroso.
Resumen generado por Thinkindot AI