Cómo hacer salamín casero en simples pasos: la receta para grandes picadas

Muy pocas veces se debe sentir una gran satisfacción como la que produce ver unos salamines colgando en tu propia casa, hechos por uno mismo. Para darse ese gusto, nada mejor que elaborar la receta de salamín casero, con un paso a paso muy entretenido.
Este chacinado le encanta a casi todo el mundo y se elabora con ingredientes que son fáciles de reunir.
La receta de salamín casero se puede fabricar de muchas formas, con ingredientes diferentes. Está el salamín picado grueso y el picado fino. Uno tiene más grasa que el otro se reparten las preferencias entre los amantes de este fiambre.
A diferencia del salame tradicional, el salamín posee estas características:
- El salamín se prepara con cortes de carnes más grasos, tiene un tiempo de maduración más corta que el salame (poco más de 15 días) y un sabor mucho más especiado.
- El salame se elabora con cortes de carne de calidad premium, lleva una maduración más larga que el salamín (más de 30 días) y su sabor es un poco más suave.
Esta receta es una muy gratificante para todo aquel que la prepara por primera vez, ya que no tiene comparación probar este embutido clásico que uno siempre comprar en un almacén o supermercado, cuando está hecho con las manos propias.
Receta de salamín casero, ingredientes
- 1 kg de carne de cerdo (magra o con un poco de grasa)
- 200 gramos de panceta o tocino ahumado
- 25 gramos de sal
- 2 gramos de pimienta negra molida
- 2 gramos de pimienta en grano
- 1 diente de ajo (opcional)
- 1 cucharadita de azúcar
- 1 cucharadita de nuez moscada (opcional)
- 100 ml de vino tinto
- Tripa natural para embutidos (de cerdo o cordero)
Receta de salamín casero, paso a paso
- Picar la carne de cerdo finamente junto con la panceta o tocino. Para lograr un salamín picado grueso, se le añade un poco más de panceta.
- Colocar la carne picada en un recipiente bastante grande y agregarle sal, pimienta negra molida, pimienta en grano, ajo picado, azúcar y nuez moscada. Incorporar el vino tinto y mezclar bien.
- Llevar esta preparación a la heladera y dejar reposar por 24 horas para que los todos los sabores se terminen de fusionar.
- Lavar con abundante agua fría la tripa natural, asegurándose de que esté muy limpia por fuera y por dentro.
- Comenzar a rellenar la tripa con una máquina de embutir o una manga pastelera grande. Es esencial no presionar demasiado con el relleno la tripa, porque esta puede llegar a reventar.
- La receta continúa atando los extremos de los salamines con hilo de cocina.
- Una vez que están listos, colgarlos en un lugar fresco y ventilado. Se dejan reposar entre 3 a 6 semanas.
- Cuando el salamín casero ya alcanzó la maduración, se puede seguir conservando en un lugar fresco o dentro de la heladera.
En pocas palabras
- Receta de salamín casero: Preparación que brinda satisfacción con un sabor único y especiado.
- Ingredientes y preparación: Incluye cerdo, panceta, especias y vino tinto, con un reposo de 24 horas antes de embutir.
- Curado y conservación: Requiere un secado de 3 a 6 semanas en lugar fresco y ventilado para su consumo.
Resumen generado por Thinkindot AI