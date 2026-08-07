Cómo hacer paté de berenjena casero: la receta fácil para comer con tostadas o grisines

Cuando dan ganas de picar algo y no hay nada en la heladera de casa, es una muy buena recomendación elaborar un exquisito paté de berenjena ahumado. Estamos hablando de una receta que tiene un paso a paso muy fácil y lo mejor, es que no lleva ingredientes difíciles de conseguir.
Este manjar que resalta en las picadas, es ideal para degustar en una picada o para comer entre comida y comida.
Con un sabor ahumado que potencia el sabor de la receta y con la berenjena como protagonista en uno de sus puntos más altos, todo el mundo que se lo proponga, de un momento para otro puede contar con este delicioso paté, para untar en tostadas, galletitas o comer sin parar con grisines.
Receta de paté de berenjena casero
Con muy poca cantidad de berenjena, sale una muy buena cantidad de paté para disfrutar en cualquier momento. Para poner manos a la obra con la receta, es necesario contar con estos ingredientes:
- 1 berenjena grande
- 3 cucharadas de aceite de oliva
- 2 dientes de ajo
- Sal y pimiento
Receta de paté de berenjena casero
- Lo primero que se hace es comprar una berenjena que esté linda en la verdulería, que tenga una piel firme y brillante.
- Cortar la berenjena en dos y colocar una mitad cerca de la hornilla de la cocina. Cocinar del lado de la cáscara hasta que se queme y resulte fácil pelar con la mano.
- Cortar la otra mitad en cubos y colocar en un recipiente con sal. Luego de unos 15 o 20 minutos, lavar con abundante agua la berenjena. Llevar a una sartén a fuego medio con los dos dientes de ajo. Incorporar la berenjena ahumada en la hornalla sin la cáscara y terminar de cocinar por unos minutos.
- Llevar la preparación a una licuadora (se puede usar un mixer) junto al aceite de oliva y la pimienta. Procesar.
- Esta receta de simples ingredientes, se puede saborear muy bien con algunas tostadas o en la preparación que uno más prefiera.
- Conservado en la heladera, esta receta de paté de berenjena puede durar unos cuatro o cinco días.
En pocas palabras
- Paté de berenjena: Receta casera fácil con pocos ingredientes y paso a paso sencillo.
- Preparación: Incluye cocción al fuego, salado y procesado con ajo y aceite de oliva.
- Consumo y guarda: Ideal para picadas, untar tostadas y se conserva hasta cinco días en heladera.
Resumen generado por Thinkindot AI