Cómo hacer ajíes en vinagre en conserva: la receta casera de fácil paso a paso

Siempre es un buen momento para realizar conservas y poder consumirlas en distintas preparaciones. En esta oportunidad, la receta de ajíes en vinagre en conserva es una invitación al buen sabor y una de las delicias que más satisfacción da realizar en la cocina de casa.
Los ajíes en vinagre se usan como un encurtido o conserva para aportar un toque ácido, crocante y picante o aromático a las comidas. Son muy populares en la gastronomía para realzar sabores y acompañar distintos platos del día a día.
Se puede preparar esta receta de distintas maneras. Este modo de preparar los ajíes hace que salgan muy ricos. Además, tienen una vida bastante larga cuando se almacena esta conserva en la heladera.
Con simples ingredientes y un paso a paso muy fácil de llevar adelante, los ajíes en vinagre se pueden utilizar en la preparación de distintos aderezos, cremas picantes, salsas y carnes de todo tipo.
Receta de ajíes en vinagre en conserva, ingredientes
La mejor parte de esta receta, es que los ingredientes que lleva, aparte de los ajíes, es que uno siempre los tiene en casa. Se pueden hacer de todos los colores, dependiendo la preferencia de cada uno. Hay verdes, amarillos, naranjas y rojos.
Ingredientes (para 2 frascos)
- 15 ajíes
- 2 zanahorias
- 2 cebollas
- 4 dientes de ajo
- 4 hojas de laurel
- 4 tazas de vinagre de manzana
- 8 tazas de agua
- Sal a gusto
- 2 frascos esterilizados (lavados con agua hirviendo)
Receta de ajíes en vinagre en conserva, paso a paso
- Cortar las zanahorias en rodajas y poner a cocinar en una olla o cacerola junto con el agua y el vinagre.
- Sumar los ajíes cortados a la mitad, las cebollas cortadas en cuatro, los dientes de ajo, las hojas de laurel, sal y hervir hasta que todos los ingredientes queden tiernos.
- Empezar a llenar los frascos esterilizados con todas las verduras y agregar el líquido hasta la parte de arriba.
- Conservar en la heladera cerrados herméticamente. Pueden llegar a durar hasta 6 meses, siempre y cuando los ajíes estén bien sumergidos en la mezcla de agua y vinagre de la cocción.
En pocas palabras
- Ajíes en vinagre caseros: Receta fácil con ingredientes comunes para conservar y usar en diversas preparaciones.
- Conservación y versatilidad: Los ajíes en vinagre caseros duran hasta 6 meses en heladera y realzan el sabor de carnes y aderezos.
- Paso a paso sencillo: Cocción de verduras en vinagre y agua, luego envasado en frascos esterilizados para una conserva duradera.