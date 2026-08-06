Cómo hacer ajíes en vinagre en conserva: la receta casera de fácil paso a paso

Los ajíes en vinagre se usan como un encurtido o conserva para aportar un toque ácido, crocante y picante o aromático a las comidas. Son muy populares en la gastronomía para realzar sabores y acompañar distintos platos del día a día.

Se puede preparar esta receta de distintas maneras. Este modo de preparar los ajíes hace que salgan muy ricos. Además, tienen una vida bastante larga cuando se almacena esta conserva en la heladera.