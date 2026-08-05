Inicio Recetas Receta
¡Qué rico!

Cómo hacer estofado de pollo clásico: la receta fácil y casera

Esta sabrosa receta que tiene como protagonista al pollo, es ideal para compartir en familia y se disfruta más los días frescos.

Miguel Guayama
Por Miguel Guayama [email protected]
La receta de estofado de pollo se hace con un simple paso a paso y lleva ingredientes básicos.

La receta de estofado de pollo se hace con un simple paso a paso y lleva ingredientes básicos.

Si hay una receta que es perfecta para los días frescos, se destaca por su sabor y es fácil de preparar, es el estofado de pollo. Estamos hablando de una comida reconfortante que le encanta a todo el mundo y es bastante rendidora.

Esta receta es la mezcla Perfecta de verduras y carne de pollo, qué junto a otros ingredientes, hacen un plato exquisito y muy tentador.

Esta opción económica es perfecta para cuando son muchos comensales, se hace con ingredientes baratos y se prepara con un paso a paso entretenido y fácil de llevar adelante.

Para poner manos a la obra, estos son los ingredientes necesarios para arrancar la receta:

Receta de estofado de pollo, ingredientes

  • 1 pollo cortado en presas (pueden ser 4 patas muslo).
  • 2 cebollas grandes, picadas en cuadraditos pequeños.
  • 2 zanahorias cortadas en rodajas medianas.
  • 1 pimiento morrón rojo, cortado en tiras o cubos.
  • 3 o 4 papas: 3 o 4 medianas, peladas y cortadas en cubos grandes.
  • 2 dientes de ajo picados finamente.
  • 500 ml de puré de tomate (o una botella de salsa de tomate).
  • 500 ml de caldo de verduras o de pollo.
  • 1 vaso de vino blanco o tinto.
  • 2 cucharadas de aceite de girasol u oliva.
  • Condimentos: sal, pimienta negra molida, pimentón dulce (1 cucharada), ají molido (a gusto) y hojas de laurel (2 unidades).
  • Hierbas frescas: perejil picado para decorar al final.

Receta de estofado de pollo, paso a paso

  1. En una olla grande con aceite bien caliente, dorar las presas de pollo salpimentadas por todos sus lados. Este paso es fundamental para sellar los jugos. Una vez doradas, retirar y reservar.
  2. En la misma olla, agregar la cebolla, el pimiento, la zanahoria en rodajas y el ajo picado. Cocinar a fuego medio hasta que las verduras estén tiernas.
  3. Agregar el vino blanco y dejar evaporar el alcohol durante dos minutos. Luego, incorporar el tomate triturado, el pimentón y la hoja de laurel.
  4. Reincorporar el pollo a la olla, sumar el caldo y bajar el fuego. Tapar y dejar cocinar a fuego lento durante unos 25 a 30 minutos.
  5. Agregar las papas y cocinar por 15 minutos más, hasta que estén tiernas y el caldo haya tomado consistencia y cuerpo.

En pocas palabras

  • Estofado de pollo: Sabrosa receta ideal para días frescos y compartir en familia.
  • Ingredientes clave: Pollo, verduras (cebolla, zanahoria, pimiento, papas), puré de tomate y caldo.
  • Preparación: Dorar el pollo, rehogar verduras, añadir líquidos y cocinar a fuego lento hasta espesar.
Resumen generado por Thinkindot AI

Temas relacionados:

las más leídas

Te puede interesar