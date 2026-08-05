Cómo hacer estofado de pollo clásico: la receta fácil y casera

Si hay una receta que es perfecta para los días frescos, se destaca por su sabor y es fácil de preparar, es el estofado de pollo. Estamos hablando de una comida reconfortante que le encanta a todo el mundo y es bastante rendidora.
Esta receta es la mezcla Perfecta de verduras y carne de pollo, qué junto a otros ingredientes, hacen un plato exquisito y muy tentador.
Esta opción económica es perfecta para cuando son muchos comensales, se hace con ingredientes baratos y se prepara con un paso a paso entretenido y fácil de llevar adelante.
Para poner manos a la obra, estos son los ingredientes necesarios para arrancar la receta:
Receta de estofado de pollo, ingredientes
- 1 pollo cortado en presas (pueden ser 4 patas muslo).
- 2 cebollas grandes, picadas en cuadraditos pequeños.
- 2 zanahorias cortadas en rodajas medianas.
- 1 pimiento morrón rojo, cortado en tiras o cubos.
- 3 o 4 papas: 3 o 4 medianas, peladas y cortadas en cubos grandes.
- 2 dientes de ajo picados finamente.
- 500 ml de puré de tomate (o una botella de salsa de tomate).
- 500 ml de caldo de verduras o de pollo.
- 1 vaso de vino blanco o tinto.
- 2 cucharadas de aceite de girasol u oliva.
- Condimentos: sal, pimienta negra molida, pimentón dulce (1 cucharada), ají molido (a gusto) y hojas de laurel (2 unidades).
- Hierbas frescas: perejil picado para decorar al final.
Receta de estofado de pollo, paso a paso
- En una olla grande con aceite bien caliente, dorar las presas de pollo salpimentadas por todos sus lados. Este paso es fundamental para sellar los jugos. Una vez doradas, retirar y reservar.
- En la misma olla, agregar la cebolla, el pimiento, la zanahoria en rodajas y el ajo picado. Cocinar a fuego medio hasta que las verduras estén tiernas.
- Agregar el vino blanco y dejar evaporar el alcohol durante dos minutos. Luego, incorporar el tomate triturado, el pimentón y la hoja de laurel.
- Reincorporar el pollo a la olla, sumar el caldo y bajar el fuego. Tapar y dejar cocinar a fuego lento durante unos 25 a 30 minutos.
- Agregar las papas y cocinar por 15 minutos más, hasta que estén tiernas y el caldo haya tomado consistencia y cuerpo.
En pocas palabras
- Estofado de pollo: Sabrosa receta ideal para días frescos y compartir en familia.
- Ingredientes clave: Pollo, verduras (cebolla, zanahoria, pimiento, papas), puré de tomate y caldo.
- Preparación: Dorar el pollo, rehogar verduras, añadir líquidos y cocinar a fuego lento hasta espesar.
Resumen generado por Thinkindot AI