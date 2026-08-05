Bastones de espinaca saludables, sin harina y al horno: la receta para sumar a la dieta y adelgazar rápido

Los bastones de espinaca se convirtieron en una de las recetas saludables más elegidas por quienes buscan mejorar su alimentación y acompañar un objetivo de bajar de peso sin dejar de disfrutar comidas ricas. Livianos, nutritivos y fáciles de preparar, son una opción perfecta para incorporar más vegetales a la dieta diaria.
Una receta saludable, sin harina y al horno
A diferencia de las versiones fritas o elaboradas con harinas refinadas, estos bastones de espinaca se cocinan al horno y logran una textura crocante por fuera y suave por dentro. Además, combinan ingredientes como espinaca, avena y huevo, que aportan fibra y proteínas, nutrientes fundamentales para generar saciedad y cuidar la masa muscular durante un proceso de bajar de peso.
Dentro de las recetas saludables, esta preparación destaca por su bajo aporte calórico y su versatilidad: puede acompañar ensaladas, vegetales o formar parte de una picada nutritiva. Sumarlos a una dieta equilibrada permite comer mejor, reducir el consumo de ultraprocesados y disfrutar una alternativa sabrosa sin resignar sabor.
Recetas para hacer bastones de espinaca sin fritura
Te dejamos una receta fácil y rápida compartida por Todo Noticias.
Ingredientes para 10 bastones:
- 1 atado grande de espinaca
- 2 huevos
- 1 taza de avena procesada
- 1 diente de ajo picado (opcional)
- 2 cdas. de queso rallado (opcional)
- Sal, pimienta y nuez moscada, a gusto
- Aceite en spray o de oliva
Dieta para adelgazar: cómo hacer bastones de espinaca
Antes de comenzar a elaborar los bastones de espinaca, enciende el horno A 200 °C para mantenerlo precalentado al momento de la cocción. Ahora sí, sigue los pasos de la receta:
- Primero, lava las hojas de espinaca, sácales los tallos gruesos y cocínalas al vapor durante 2 minutos. Luego, presiona las hojas sobre un colador para retirar el exceso de agua y pícalas finas.
- A continuación, en un bowl, mezcla la espinaca con los huevos, la avena, el ajo, el queso y los condimentos hasta que quede una pasta húmeda y moldeable. Si queda muy líquida, añade más avena.
- Con las manos húmedas, toma porciones de la masa, dales forma de bastones y llévalos a una bandeja de horno con un poco de aceite en spray o de oliva.
- Para terminar con la receta, cocina los bastones de espinaca en el horno precalentado durante 20 minutos, dándolos vuelta a la mitad de la cocción para que queden dorados de ambos lados.
En pocas palabras
- Bastones de espinaca: Receta saludable sin harina, al horno, ideal para bajar de peso incorporando vegetales.
- Nutrición y Saciedad: Combinan espinaca, avena y huevo, aportando fibra y proteínas para controlar el apetito.
- Preparación Fácil: Se arman con las manos y se hornean hasta dorar, ofreciendo una alternativa nutritiva y sabrosa.