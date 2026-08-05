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Bastones de espinaca saludables, sin harina y al horno: la receta para sumar a la dieta y adelgazar rápido

Los bastones de espinaca, sin harina y al horno, son una opción saludable y nutritiva para quienes buscan bajar de peso incorporando vegetales a su dieta

Antonella Prandina
Por Antonella Prandina [email protected]
Bastones de espinaca al horno.

Bastones de espinaca al horno.

Los bastones de espinaca se convirtieron en una de las recetas saludables más elegidas por quienes buscan mejorar su alimentación y acompañar un objetivo de bajar de peso sin dejar de disfrutar comidas ricas. Livianos, nutritivos y fáciles de preparar, son una opción perfecta para incorporar más vegetales a la dieta diaria.

Una receta saludable, sin harina y al horno

A diferencia de las versiones fritas o elaboradas con harinas refinadas, estos bastones de espinaca se cocinan al horno y logran una textura crocante por fuera y suave por dentro. Además, combinan ingredientes como espinaca, avena y huevo, que aportan fibra y proteínas, nutrientes fundamentales para generar saciedad y cuidar la masa muscular durante un proceso de bajar de peso.

Dentro de las recetas saludables, esta preparación destaca por su bajo aporte calórico y su versatilidad: puede acompañar ensaladas, vegetales o formar parte de una picada nutritiva. Sumarlos a una dieta equilibrada permite comer mejor, reducir el consumo de ultraprocesados y disfrutar una alternativa sabrosa sin resignar sabor.

Recetas para hacer bastones de espinaca sin fritura

Te dejamos una receta fácil y rápida compartida por Todo Noticias.

Ingredientes para 10 bastones:

  • 1 atado grande de espinaca
  • 2 huevos
  • 1 taza de avena procesada
  • 1 diente de ajo picado (opcional)
  • 2 cdas. de queso rallado (opcional)
  • Sal, pimienta y nuez moscada, a gusto
  • Aceite en spray o de oliva

Dieta para adelgazar: cómo hacer bastones de espinaca

Antes de comenzar a elaborar los bastones de espinaca, enciende el horno A 200 °C para mantenerlo precalentado al momento de la cocción. Ahora sí, sigue los pasos de la receta:

  1. Primero, lava las hojas de espinaca, sácales los tallos gruesos y cocínalas al vapor durante 2 minutos. Luego, presiona las hojas sobre un colador para retirar el exceso de agua y pícalas finas.
  2. A continuación, en un bowl, mezcla la espinaca con los huevos, la avena, el ajo, el queso y los condimentos hasta que quede una pasta húmeda y moldeable. Si queda muy líquida, añade más avena.
  3. Con las manos húmedas, toma porciones de la masa, dales forma de bastones y llévalos a una bandeja de horno con un poco de aceite en spray o de oliva.
  4. Para terminar con la receta, cocina los bastones de espinaca en el horno precalentado durante 20 minutos, dándolos vuelta a la mitad de la cocción para que queden dorados de ambos lados.

En pocas palabras

  • Bastones de espinaca: Receta saludable sin harina, al horno, ideal para bajar de peso incorporando vegetales.
  • Nutrición y Saciedad: Combinan espinaca, avena y huevo, aportando fibra y proteínas para controlar el apetito.
  • Preparación Fácil: Se arman con las manos y se hornean hasta dorar, ofreciendo una alternativa nutritiva y sabrosa.
Resumen generado por Thinkindot AI

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