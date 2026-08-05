Bastones de espinaca saludables, sin harina y al horno: la receta para sumar a la dieta y adelgazar rápido

Una receta saludable, sin harina y al horno

A diferencia de las versiones fritas o elaboradas con harinas refinadas, estos bastones de espinaca se cocinan al horno y logran una textura crocante por fuera y suave por dentro. Además, combinan ingredientes como espinaca, avena y huevo, que aportan fibra y proteínas, nutrientes fundamentales para generar saciedad y cuidar la masa muscular durante un proceso de bajar de peso.

Dentro de las recetas saludables, esta preparación destaca por su bajo aporte calórico y su versatilidad: puede acompañar ensaladas, vegetales o formar parte de una picada nutritiva. Sumarlos a una dieta equilibrada permite comer mejor, reducir el consumo de ultraprocesados y disfrutar una alternativa sabrosa sin resignar sabor.