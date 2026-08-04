Cómo preparar Pan de campo: la receta de panadería que se hornea en 30 minutos y lleva 4 ingredientes

El pan de campo es una de las recetas más tradicionales de la panadería casera. Con una corteza dorada y crocante, una miga aireada y un sabor inconfundible, este pan es ideal para acompañar desayunos, almuerzos, picadas o simplemente disfrutar recién salido del horno.
Cada 4 de agosto, en el marco del Día del Panadero en Argentina, esta preparación vuelve a cobrar protagonismo. Es una excelente oportunidad para amasar en casa y rendir homenaje a uno de los productos más representativos de la panadería.
Receta para hacer pan de campo casero
Ingredientes:
- 1 kilo de harina de trigo 000
- 600 ml de agua tibia
- 50 g de levadura fresca
- 20 g de sal
- Opcional: un chorrito de aceite de oliva o girasol para darle más humedad a la miga, o una cucharadita de azúcar para ayudar a despertar la levadura
Cómo preparar la receta de pan de campo, paso a paso
- Primero, en un bol pequeño, coloca la levadura con un chorrito de agua tibia, una pizca de azúcar y una cucharada de harina. Mezcla bien y deja reposar por 10 minutos en un lugar cálido hasta que se forme una espuma.
- A continuación, sobre la mesada, vuelca la harina y haz un hueco en el centro, formando una corona. Espolvorea la sal por la parte exterior y la levadura en el centro junto con el agua tibia de a poco.
- Luego, amasa con las manos, integrando los ingredientes desde adentro hacia afuera. Cuando formes un bollo, estira la masa hacia adelante y vuélvela sobre sí misma. Repite el movimiento por 10 minutos.
- Forma un bollo liso, colócalo en un bol aceitado y cúbrelo con un repasador. Déjalo reposar en un lugar cálido por una hora.
- Cuando la masa crezca, forma un bollo, vuélcalo sobre la mesada y aplasta un poco con los dedos para desgasificarla. Colócalo en una placa para horno engrasada, hacele cortes con un cuchillo y deja reposar por 20 minutos.
- Para terminar, lleva el pan al horno precalentado fuerte y cocina el pan durante unos 30 minutos.
En pocas palabras
- Pan de campo: Receta tradicional de panadería casera con corteza dorada y miga aireada.
- Día del Panadero: El 4 de agosto se celebra esta preparación argentina que homenajea al producto.
- Ingredientes clave: Harina, agua, levadura y sal son los 4 componentes básicos para esta receta rápida.
Resumen generado por Thinkindot AI