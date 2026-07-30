Para qué sirve poner una servilleta de papel dentro de la bolsa del pan antes de guardarlo

Al colocar una hoja de papel absorbente dentro del paquete, el papel actúa como una barrera que absorbe las gotas de condensación antes de que caigan nuevamente sobre la superficie.

No debes guardar el pan sin nada dentro de la heladera.

De esta manera, se evita que la corteza se ablande o se ponga húmeda y se reduce notablemente el riesgo de que aparezca moho de forma prematura en el pan.

El uso de la servilleta de papel dentro de la bolsa no solo es efectivo para la mesada o la alacena, sino que se convierte en un aliado clave a la hora de llevar los alimentos al freezer. Durante el proceso de congelación, la miga libera agua que termina transformándose en pequeños cristales de hielo alrededor del paquete.

De este modo, al descongelar el pan a temperatura ambiente, la humedad queda almacenada en el papel y la miga recupera una consistencia suave, fresca y similar a la de un producto recién elaborado.

Claves para aplicar el truco correctamente