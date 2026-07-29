Cómo hacer pan casero en horno tradicional: la receta fácil y rápida que todo el mundo puede elaborar

Siempre crea una atmósfera especial cocinar un pan casero en el hogar y que el aroma de ganas de comerlo lo más rápido posible. En este caso, la receta de este pan casero es perfecta para principiantes, ya que lleva simples ingredientes y un paso a paso bastante fácil de realizar.
Lo mejor de esta receta, es que, para poder hacer un pan casero básico, no se requiere ingredientes difíciles de conseguir, amasadoras profesionales ni años de experiencia: solo se necesita agua, harina, sal, levadura y, sobre todo, paciencia.
Receta de pan casero para principiantes, ingredientes
- 500 g de harina de trigo: podés usar harina 000 (para un pan con más estructura y corteza) o 0000 (para una miga más blanca y suave).
- 300 ml de agua tibia: el agua debe estar apenas tibia, similar a la temperatura corporal. Si está muy caliente, matará la levadura.
- 15 g de levadura fresca o 5 g de levadura seca: ambas funcionan perfecto.
- 10 g de sal: equivale a una cucharada sopera rasa.
- 2 cucharadas de aceite de oliva o de girasol: le aportará elasticidad a la masa y durabilidad al pan.
Receta de pan casero para principiantes, paso a paso
- Sobre una mesada limpia, volcar la harina y hacer un hueco en el centro, formando una especie de volcán o corona. Espolvorear la sal por la parte exterior de la harina (es vital que la sal no toque directamente la levadura en este primer paso).
- En el centro de la corona, desmenuzar la levadura fresca (o volcar la seca), agregá el aceite y verter el agua tibia de a poco. Con los dedos, empezar a integrar el líquido con la harina desde el centro hacia afuera.
- Una vez que se forme un bollo, llega el momento de trabajar. Amasar con la parte baja de la palma de la mano (el talón de la mano), estirando la masa y volviéndola a plegar sobre sí misma. Hacer esto durante unos 10 minutos. La masa pasará de ser pegajosa a volverse lisa, suave y elástica.
- Formar un bollo liso, poner en un bol ligeramente aceitado y cubrir con un repasador limpio o papel film. Dejar reposar en un lugar cálido de la cocina y libre de corrientes de aire durante 1 hora, o hasta que duplique su volumen. Este paso es mágico: dejar que la levadura haga su trabajo.
- Volcar la masa hinchada sobre la mesada y aplastar suavemente con los dedos para quitarle el exceso de gas. Dividí la masa en dos y dale la forma que prefieras: pueden ser dos bollos redondos o con forma de flauta. Colocar en una placa para horno previamente enmantecada o aceitada.
- El segundo descanso: cubrí los panes nuevamente y dejar reposar otros 30 a 40 minutos. Antes de hornearlos, hacer unos cortes superficiales en la parte superior con un cuchillo bien afilado (esto ayuda a que el pan se expanda bien en el horno y le da un toque rústico).
- Precalentar el horno a 200°C (horno fuerte). Hornear los panes durante 25 a 30 minutos.
- Para saber si el pan está listo, golpear suavemente en la base. Si suena a hueco, ya está perfecto.
En pocas palabras
- Receta de pan casero: Ideal para principiantes con ingredientes sencillos y fácil preparación.
- Ingredientes básicos: Requiere harina, agua, sal, levadura y aceite, sin necesidad de equipamiento profesional.
- Proceso detallado: Incluye pasos de amasado, levado, formado y horneado para lograr un pan casero perfecto.
Resumen generado por Thinkindot AI