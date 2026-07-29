Cómo hacer Pan dulce: la receta con 1 kilo de harina que rinde 6 panes esponjosos y tiernos

Esta receta de pan dulce se caracteriza por una masa esponjosa, húmeda y llena de sabor, que puede combinarse con distintos ingredientes como frutas abrillantadas, pasas, frutos secos o chips de chocolate. La cantidad de harina permite lograr una preparación abundante, perfecta para conservar, regalar o acompañar desayunos y meriendas.

Preparar pan dulce en casa requiere pocos pasos, pero algunos secretos para conseguir una textura suave y un aroma irresistible. Con esta receta, el resultado es un clásico de la cocina que se adapta a todos los gustos y se convierte en una opción infaltable para cualquier ocasión.