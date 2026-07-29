Cómo hacer Pan dulce: la receta con 1 kilo de harina que rinde 6 panes esponjosos y tiernos

El pan dulce casero es una de las preparaciones más elegidas para quienes buscan disfrutar de un clásico de la pastelería hecho en casa. Entre las recetas más rendidoras se destaca la versión elaborada con 1 kilo de harina, una opción ideal para preparar varias unidades y compartir en familia.
Esta receta de pan dulce se caracteriza por una masa esponjosa, húmeda y llena de sabor, que puede combinarse con distintos ingredientes como frutas abrillantadas, pasas, frutos secos o chips de chocolate. La cantidad de harina permite lograr una preparación abundante, perfecta para conservar, regalar o acompañar desayunos y meriendas.
Preparar pan dulce en casa requiere pocos pasos, pero algunos secretos para conseguir una textura suave y un aroma irresistible. Con esta receta, el resultado es un clásico de la cocina que se adapta a todos los gustos y se convierte en una opción infaltable para cualquier ocasión.
Receta para hacer pan dulce esponjoso con 1 kilo de harina
Las cantidades de los siguientes ingredientes sirven para preparar 6 unidades de pan dulce.
Ingredientes:
Para la masa:
- 1 kilo de harina de trigo
- 300 g de azúcar
- 50 g de levadura fresca
- 500 ml de leche tibia
- 200 g de manteca a temperatura ambiente
- 4 huevos
- 1 cda. de esencia de vainilla
- Ralladura de 2 limones
- Ralladura de 2 naranjas
- 1 pizca de sal
Toppings (opcional):
- 400 g de frutas abrillantadas
- 300 g de pasas de uva
- 200 g de nueces picadas
- 300 g de chips de chocolate
Cómo preparar 6 unidades de pan dulce con 1 kilo de harina
- Primero, disuelve la levadura fresca en la leche tibia con una cucharada de azúcar y deja reposar hasta que comience a espumar.
- Luego, mezcla la harina con el azúcar y la sal en un bowl grande. Haz un hueco y agrega los huevos, la manteca, la esencia de vainilla y las ralladuras.
- A continuación, añade la mezcla de levadura al bowl e integra todos los ingredientes hasta forma runa masa homogénea.
- Amasa por 10 minutos hasta que la masa esté suave y lisa. Luego, deja levar en un lugar cálido para que duplique su tamaño, aproximadamente por 1 hora.
- Incorpora los toppings que desees. Puedes combinar chips de chocolate con pasas de uva o nueces, en caso de que no te gusten las frutas abrillantadas.
- Después, forma los panes dulces y colócalos en moldes para panettone o similar. Deja levar nuevamente.
- Por último, cocina cada pan dulce en el horno precalentado a 180 °C durante 40 minutos o hasta que esté dorado y cocido.
En pocas palabras
- Pan dulce casero: Receta rendidora con 1 kg de harina para 6 unidades esponjosas.
- Ingredientes clave: Harina, azúcar, levadura, leche, manteca, huevos, esencias y ralladuras.
- Preparación: Masa, leudado, adición de toppings y horneado a 180 °C por 40 minutos.