Cómo hacer Pan de carne: el pastel jugoso y especiado con 8 ingredientes

¿En qué consiste el pastel de carne? De trata de carne molida bien condimentada con sal, pimienta y especias que se prepara en forma de pan y se cocina en el horno. Puede tener diferentes rellenos que le suman sabor y textura.

Jugoso, aromático y versátil, el pastel de carne es una de las recetas que se adapta al invierno, acompañado de puré de papas, verduras asadas o solo.