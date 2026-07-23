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Cómo hacer Pan de carne: el pastel jugoso y especiado con 8 ingredientes

Este pastel de carne jugoso y especiado se prepara con tan solo 8 ingredientes y es ideal para las noches de invierno

Antonella Prandina
Por Antonella Prandina [email protected]
Pastel de carne molida especiada.

Pastel de carne molida especiada.

El pan de carne es una de las recetas más rendidoras y abundantes para preparar en invierno, ya que aporta proteínas de calidad y una sensación reconfortante. Este pastel se puede preparar solo o con un relleno de, por ejemplo, salchicas, huevo y queso.

¿En qué consiste el pastel de carne? De trata de carne molida bien condimentada con sal, pimienta y especias que se prepara en forma de pan y se cocina en el horno. Puede tener diferentes rellenos que le suman sabor y textura.

Jugoso, aromático y versátil, el pastel de carne es una de las recetas que se adapta al invierno, acompañado de puré de papas, verduras asadas o solo.

Receta del pastel de carne: el pan jugoso y especiado

Ingredientes:

  • 500 g de carne molida o cortada a cuchillo
  • 1 cebolla
  • 2 dientes de ajo
  • Sal y pimienta, a gusto
  • 2 huevos
  • 1 taza de pan rallado
  • 1/4 taza de leche
  • Condimentos: comino molido, pimentón, ajo en polvo y cebolla en polvo

Relleno (opcional):

  • 1 paquete de salchichas
  • 3 huevos duros
  • 200 g de queso cremoso

También puedes combinar un sofrito de morrón, pimiento amarillo y cebolla con queso cremoso.

Cómo elaborar la receta de pan de carne, paso a paso

Antes de comenzar a preparar la receta del Pan de carne, es importante encender el horno a 180°C. Además, vas a engrasar un molde para tortas o budines, o una asadera.

  1. Primero, en un bol grande, mezcla la carne molida con la cebolla y el ajo picado, sal y pimienta y el resto de los condimentos. Mezcla bien hasta obtener una masa homogénea.
  2. En un bowl aparte, bate los huevos y luego agrégalos a la mezcla de carne. También suma el pan rallado y la leche y mezcla nuevamente.
  3. Opcional: si quieres hacer un pan de carne relleno, forma un rectángulo con la masa y estira bien sobre un papel film. En el centro, a lo largo, coloca las salchichas, el queso mantecoso y los huevos duros cortados por la mitad. Luego, enrolla el pastel y cierra bien.
  4. Vuelca la mezcla de carne o el pastel relleno en el molde aceitado y cocina en el horno precalentado durante 45 minutos o hasta que esté dorado por fuera y cocido por dentro. Deja entibiar antes de servir.

En pocas palabras

  • Pan de carne: Una receta de invierno rendidora, con proteínas y sensación reconfortante.
  • Preparación: Carne molida condimentada, formada como pan y cocinada al horno, opcionalmente rellena.
  • Servicio: Se puede acompañar con puré de papas, verduras asadas o disfrutar solo.
Resumen generado por Thinkindot AI

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