Cómo hacer Pan de carne: el pastel jugoso y especiado con 8 ingredientes

El pan de carne es una de las recetas más rendidoras y abundantes para preparar en invierno, ya que aporta proteínas de calidad y una sensación reconfortante. Este pastel se puede preparar solo o con un relleno de, por ejemplo, salchicas, huevo y queso.
¿En qué consiste el pastel de carne? De trata de carne molida bien condimentada con sal, pimienta y especias que se prepara en forma de pan y se cocina en el horno. Puede tener diferentes rellenos que le suman sabor y textura.
Jugoso, aromático y versátil, el pastel de carne es una de las recetas que se adapta al invierno, acompañado de puré de papas, verduras asadas o solo.
Receta del pastel de carne: el pan jugoso y especiado
Ingredientes:
- 500 g de carne molida o cortada a cuchillo
- 1 cebolla
- 2 dientes de ajo
- Sal y pimienta, a gusto
- 2 huevos
- 1 taza de pan rallado
- 1/4 taza de leche
- Condimentos: comino molido, pimentón, ajo en polvo y cebolla en polvo
Relleno (opcional):
- 1 paquete de salchichas
- 3 huevos duros
- 200 g de queso cremoso
También puedes combinar un sofrito de morrón, pimiento amarillo y cebolla con queso cremoso.
Cómo elaborar la receta de pan de carne, paso a paso
Antes de comenzar a preparar la receta del Pan de carne, es importante encender el horno a 180°C. Además, vas a engrasar un molde para tortas o budines, o una asadera.
- Primero, en un bol grande, mezcla la carne molida con la cebolla y el ajo picado, sal y pimienta y el resto de los condimentos. Mezcla bien hasta obtener una masa homogénea.
- En un bowl aparte, bate los huevos y luego agrégalos a la mezcla de carne. También suma el pan rallado y la leche y mezcla nuevamente.
- Opcional: si quieres hacer un pan de carne relleno, forma un rectángulo con la masa y estira bien sobre un papel film. En el centro, a lo largo, coloca las salchichas, el queso mantecoso y los huevos duros cortados por la mitad. Luego, enrolla el pastel y cierra bien.
- Vuelca la mezcla de carne o el pastel relleno en el molde aceitado y cocina en el horno precalentado durante 45 minutos o hasta que esté dorado por fuera y cocido por dentro. Deja entibiar antes de servir.
En pocas palabras
- Pan de carne: Una receta de invierno rendidora, con proteínas y sensación reconfortante.
- Preparación: Carne molida condimentada, formada como pan y cocinada al horno, opcionalmente rellena.
- Servicio: Se puede acompañar con puré de papas, verduras asadas o disfrutar solo.
Resumen generado por Thinkindot AI