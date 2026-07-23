El bizcochuelo esponjoso es una de las mejores recetas para preparar a la hora de la merienda, ya que lleva ingredientes simples y económicos como, por ejemplo, 3 huevos. El resultado es un postre aireado y suave que es perfecto para cualquier paladar.
Casero
Bizcochuelo esponjoso con 3 huevos: la receta riquísima con 8 ingredientes
Con solo 3 huevos, esta receta de bizcochuelo esponjoso se convierte en la opción perfecta para deleitar el paladar en cualquier momento
El secreto del bizcochuelo esponjoso es que todos los ingredientes estén a temperatura ambiente. Además, es importante batir los huevos con el azúcar hasta lograr una mezcla bien espumosa.
Otro de los trucos para lograr un bizcochuelo perfecto es perfumarlo con esencia de vainilla, jugo o ralladura de limón o naranja. De esa manera, se le aporta más humedad al bizcocho y se convierte en una receta especial para la mediatarde.
Receta para hacer bizcochuelo esponjoso con 3 huevos
Ingredientes:
- 3 tazas de harina leudante
- 3 huevos grandes
- 3 cdas. de manteca o aceite
- 11/2 taza de azúcar
- 1 taza de leche
- 1 cda. de polvo de hornear
- Ralladura de limón o de naranja (opcional)
- Ingrediente especial: jugo de naranja o limón
Cómo hacer la receta del bizcochuelo con 3 huevos, paso a paso
- Para empezar, en un bowl, mezcla los huevos con el azúcar y la manteca (puede ser aceite). Bate por dos minutos hasta que espume. Esto es para que el bizcochuelo tenga una textura aireada. Las yemas tienen que adquirir una textura cremosa y blanquecina.
- A continuación, enciende el horno a temperatura media. Mientras tanto, incorpora de a poco la harina leudante tamizada y la leche a la mezcla anterior, y sigue batiendo por unos dos minutos. Es importante tamizar la harina para que el bizcocho tenga una textura suave, fina y delicada.
- Después, incorpora el polvo de hornear y la ralladura de limón o de naranja. Puede ser también una cucharadita de esencia de vainilla.
- Por último, en un molde redondo desmontable y de acero inoxidable, enmantecado, vierte la preparación del bizcochuelo y lleva al horno precalentado por 45 minutos.
En pocas palabras
- Bizcochuelo esponjoso: Receta fácil con 8 ingredientes y 3 huevos para la merienda.
- Ingredientes clave: Incluye harina leudante, huevos, manteca, azúcar, leche y polvo de hornear.
- Preparación: Batir huevos y azúcar, incorporar harina y leche tamizada, añadir polvo de hornear y hornear 45 minutos.
Resumen generado por Thinkindot AI