Bizcochuelo esponjoso con 3 huevos: la receta riquísima con 8 ingredientes

El secreto del bizcochuelo esponjoso es que todos los ingredientes estén a temperatura ambiente. Además, es importante batir los huevos con el azúcar hasta lograr una mezcla bien espumosa.

Otro de los trucos para lograr un bizcochuelo perfecto es perfumarlo con esencia de vainilla, jugo o ralladura de limón o naranja. De esa manera, se le aporta más humedad al bizcocho y se convierte en una receta especial para la mediatarde.