El chipá es una de las recetas más buscadas por quienes disfrutan de los sabores tradicionales y las preparaciones caseras. Este clásico pan de queso, típico de la gastronomía paraguaya, conquistó a miles de hogares argentinos por su textura suave, su intenso sabor y su facilidad de preparación.
Se trata de un pancito elaborado tradicionalmente con almidón de mandioca y queso, ideal para acompañar el mate, una merienda o una picada. Su característica principal es la combinación entre una masa tierna y el toque salado del queso, que lo convierte en una opción irresistible para cualquier momento del día.
Una de las ventajas de esta receta de chipá es que se prepara en pocos minutos y con ingredientes simples que suelen estar disponibles en casa. Con pocos pasos se pueden lograr unos panecitos caseros de queso perfectos para compartir en familia o con amigos.
Receta para hacer chipá casero
Ingredientes:
- 300 g de manteca
- 600 g de queso
- 4 huevos
- 600 g de queso parmesano
- 1 kg de harina de mandioca
- 1 pizca de sal
- 1 chorrito de leche
Cómo preparar chipá casero: la receta, paso a paso
Te dejamos el paso a paso para hacer chipá casero y disfrutarlos durante el partido de Argentina-Argelia:
- Primero, forma una corona en la mesada con la harina y luego espolvorea con una pizca de sal.
- Por otra parte, corta el queso en cubos y ralla el queso parmesano.
- A continuación, en el centro de la corona de harina, vierte los huevos, la manteca, el queso fresco y el queso parmesano.
- Integra a mano, desde el centro hacia los bordes, hasta obtener una masa lisa y que no se pegue (puedes añadir leche, si lo deseas).
- Luego, forma bolitas del tamaño que desees (es importante que sean todas iguales). Dispónlas en una placa para horno enmantecada.
- Por último, hornea tus chipá a 180°C durante 20-25 minutos o hasta que queden dorados.
En pocas palabras
- Pan de queso: La receta de chipá casero es fácil, rápida y deliciosa con pocos ingredientes.
- Preparación: Tradicional pan de queso paraguayo, ideal para acompañar el mate o una picada.
- Receta simple: Elaborada con almidón de mandioca y queso, se prepara en minutos y con pasos sencillos.
Resumen generado por Thinkindot AI