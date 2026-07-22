Pan de queso: la auténtica receta del chipá casero para hacer en casa con 7 ingredientes

Se trata de un pancito elaborado tradicionalmente con almidón de mandioca y queso, ideal para acompañar el mate, una merienda o una picada. Su característica principal es la combinación entre una masa tierna y el toque salado del queso, que lo convierte en una opción irresistible para cualquier momento del día.

Una de las ventajas de esta receta de chipá es que se prepara en pocos minutos y con ingredientes simples que suelen estar disponibles en casa. Con pocos pasos se pueden lograr unos panecitos caseros de queso perfectos para compartir en familia o con amigos.