Los repollitos de Bruselas gratinados son una de las recetas clásicas al horno, ideal para disfrutar de una comida nutritiva y reconfortante con pocos ingredientes. Aunque muchos esquivan esta verdura por su amargor, existen trucos para que su sabor sea más suave.
Receta de invierno
Repollitos de Bruselas gratinados: la receta al horno ideal para tu dieta y con 7 ingredientes
Los repollitos de Bruselas gratinados combinan proteínas y grasas saludables del queso, siendo una receta sencilla para incluir en tu dieta.
Esta vedura aporta fibra, antioxidantes y vitaminas, por lo que es ideal para incluir en la dieta saludable. Los repollitos de Bruselas gratinados son una receta sencilla que contiene proteínas y grasas saludables del queso. Se prepara al horno y lleva solo 7 ingredientes.
Cómo quitar el amargor de los repollitos de Bruselas
Sigue los pasos para quitar el amargor de los repollitos de Bruselas antes de cocinarlos:
- En un bol con agua fría, coloca las coles de Bruselas y retira las hojas marrones exteriores. Luego, sécalas con un mantel.
- Recorta el tallo de los brotes con la punta del cuchillo y corta la mitad de los brotes de manera uniforme.
Receta para hacer repollitos de Bruselas gratinados
Ingredientes:
- 1 k de coles de Bruselas
- 3 cdas. soperas de manteca
- 2 vasos de crema de leche
- 1 pizca de pimienta negra
- 1 cda. sopera de ajo fileteado
- 1 chorro de aceite de oliva
- 200 g de queso parmesano rallado
Procedimiento:
- Primero, cocina los repollitos de Bruselas en agua hirviendo y sal hasta que estén crocantes. En olla a presión, son 10 minutos.
- A continuación, corta los repollitos por la mitad y disponlos en una cazuela de barro previamente untada con manteca, crema de leche y pimienta negra.
- Por encima, coloca ajo fileteado y rehogado en aceite de oliva y manteca. Cubre con crema de leche, manteca y queso parmesano rallado.
- Luego, coloca una segunda capa de repollitos y procede de la misma manera hasta terminar con todos los ingredientes.
- Precalienta el horno y gratina en 5 minutos. Sirve caliente para que el queso fundido se mezcla con el repollo.