Repollitos de Bruselas gratinados: la receta al horno ideal para tu dieta y con 7 ingredientes

Esta vedura aporta fibra, antioxidantes y vitaminas, por lo que es ideal para incluir en la dieta saludable. Los repollitos de Bruselas gratinados son una receta sencilla que contiene proteínas y grasas saludables del queso. Se prepara al horno y lleva solo 7 ingredientes.

Cómo quitar el amargor de los repollitos de Bruselas

Sigue los pasos para quitar el amargor de los repollitos de Bruselas antes de cocinarlos: