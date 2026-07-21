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Receta de invierno

Repollitos de Bruselas gratinados: la receta al horno ideal para tu dieta y con 7 ingredientes

Los repollitos de Bruselas gratinados combinan proteínas y grasas saludables del queso, siendo una receta sencilla para incluir en tu dieta.

Antonella Prandina
Por Antonella Prandina [email protected]
Repollitos de Bruselas gratinados al horno.

Repollitos de Bruselas gratinados al horno.

Los repollitos de Bruselas gratinados son una de las recetas clásicas al horno, ideal para disfrutar de una comida nutritiva y reconfortante con pocos ingredientes. Aunque muchos esquivan esta verdura por su amargor, existen trucos para que su sabor sea más suave.

Esta vedura aporta fibra, antioxidantes y vitaminas, por lo que es ideal para incluir en la dieta saludable. Los repollitos de Bruselas gratinados son una receta sencilla que contiene proteínas y grasas saludables del queso. Se prepara al horno y lleva solo 7 ingredientes.

Cómo quitar el amargor de los repollitos de Bruselas

Sigue los pasos para quitar el amargor de los repollitos de Bruselas antes de cocinarlos:

  • En un bol con agua fría, coloca las coles de Bruselas y retira las hojas marrones exteriores. Luego, sécalas con un mantel.
  • Recorta el tallo de los brotes con la punta del cuchillo y corta la mitad de los brotes de manera uniforme.

Receta para hacer repollitos de Bruselas gratinados

Ingredientes:

  • 1 k de coles de Bruselas
  • 3 cdas. soperas de manteca
  • 2 vasos de crema de leche
  • 1 pizca de pimienta negra
  • 1 cda. sopera de ajo fileteado
  • 1 chorro de aceite de oliva
  • 200 g de queso parmesano rallado

Procedimiento:

  1. Primero, cocina los repollitos de Bruselas en agua hirviendo y sal hasta que estén crocantes. En olla a presión, son 10 minutos.
  2. A continuación, corta los repollitos por la mitad y disponlos en una cazuela de barro previamente untada con manteca, crema de leche y pimienta negra.
  3. Por encima, coloca ajo fileteado y rehogado en aceite de oliva y manteca. Cubre con crema de leche, manteca y queso parmesano rallado.
  4. Luego, coloca una segunda capa de repollitos y procede de la misma manera hasta terminar con todos los ingredientes.
  5. Precalienta el horno y gratina en 5 minutos. Sirve caliente para que el queso fundido se mezcla con el repollo.

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