Budines esponjosos y húmedos: 4 recetas ricas y fáciles con pocos ingredientes

Las recetas de budines dulces son las más preparadas en los hogares argentinos para la hora de la merienda, ya que llevan pocos ingredientes y rinden un montón de porciones.
Te dejamos cuatro recetas prácticas y rendidoras de budines esponjosos y húmedos para que prepares en casa. Desde cítricos como limón y naranja, hasta más espesos como el de chocolate y el de zanahoria.
1. Receta para hacer budín de naranja húmedo y esponjoso
Ingredientes:
- 2 naranjas
- 2 tazas de harina leudante (o harina común con dos cdtas. de polvo para hornear)
- 1 taza de azúcar
- 3 huevos
- 1 taza de aceite de girasol o maíz
Procedimiento:
- Para empezar, precalienta el horno a 180 ºC. Mientras tanto, bate los huevos con el azúcar hasta formar una mezcla espumosa y cremosa.
- A continuación, agrega una de las tazas de harina y remueve hasta unir completamente. A partir de este paso, se usa espátula o cuchara, no batidora.
- Luego, agrega una taza de aceite neutro y vuelve a remover, hasta unir. Incorpora la cáscara de las naranjas ralladas y el jugo.
- Por último, incorpora la última taza de harina hasta unir, sin que queden grumos. Lleva el budín esponjoso y húmedo de naranja a una budinera y cocina por 35 minutos o hasta que se dore por arriba.
- Opcional: si quieres darle un toque extra de humedad a tu budín de naranja, puedes cubrir con jugo exprimido de naranja hasta que se absorba por completo. También puedes preparar un glaseado.
2. Receta del budín de limón húmedo y esponjoso
Ingredientes:
- 3 huevos
- 2 tazas de harina leudante
- 1 taza de azúcar
- 1 taza de aceite neutro
- Ralladura y jugo de 1 limón
- 1 cdta. de polvo de hornear
Procedimiento:
- Para empezar, en un bol grande, coloca los huevos con el azúcar y bate con varillas hasta obtener una textura espesa. Agrega el aceite y sigue batiendo. También, suma la ralladura y el jugo de limón. Combina bien.
- Luego, tamiza una taza de harina con el polvo de hornear e incorpora a la mezcla anterior con movimientos envolventes, con la ayuda de una espátula. Añade la segunda taza de harina y vuelve a realizar movimientos envolventes.
- Finalmente, vuelca la mezcla en una budinera enmantecada y enharinada y lleva el budín de limón a la parte media del horno precalentado. Cocina por 30 minutos.
3. La receta del budín de chocolate y café húmedo
Ingredientes:
- 180 g de harina 0000
- 60 g de cacao amargo
- 2 cdta. de polvo de hornear
- 280 g de azúcar
- 150 cc. de leche
- 100 cc. de aceite
- 2 huevos
- 2 cdta. de café instantáneo disuelto en 100 mililitros de agua
- 1 cdta. de esencia de vainilla
Procedimiento:
- Primero, mezcla todos los ingredientes secos en un recipiente amplio. Es decir, combina el azúcar, la harina, el cacao y el polvo de hornear.
- A continuación, incorpora el aceite, los huevos, la leche y la esencia de vainilla, formando una masa homogénea.
- Ahora, agrega el café disuelto en una taza de agua y revuelve bien la mezcla chocolatosa que ya tenías.
- Finalmente, lleva el budín de chocolate y café a un molde previamente enmantecado y con cacao por encima. Cocina en el horno por aproximadamente 30 minutos.
4. Cómo preparar un budín de zanahoria
Ingredientes:
- 3 zanahorias
- 200 g de azúcar mascabo
- 200 g de harina común
- 80 g de manteca
- 2 huevos
- 1 cdta. de polvo de hornear
- Frutos secos (opcional)
- 1 cdta. de canela (opcional)
Procedimiento:
- Para comenzar, ralla, procesa las zanahorias peladas hasta que queden lo más parecidas a un puré. Tamiza los ingredientes secos e intégralos a la zanahoria.
- A continuación, incorpora los huevos batidos y mezcla bien. También, suma la manteca derretida y mezcla nuevamente. Si falta líquido, puedes agregar jugo de naranja o agua hasta que la preparación quede semilíquida.
- Finalmente, lleva la mezcla a una budinera enmantecada y enharinada y hornea el budín de zanahoria en el horno precalentado a 180 °C hasta que al introducir un palillo en el centro, este salga seco. Deja enfriar.
En pocas palabras
- Budines esponjosos: Se presentan 4 recetas prácticas de budines caseros, ideales para la merienda argentina.
- Variedad de sabores: Incluye opciones cítricas como limón y naranja, además de chocolate y zanahoria.
- Facilidad de preparación: Las recetas detallan ingredientes y pasos sencillos para lograr budines húmedos y rendidores.
Resumen generado por Thinkindot AI