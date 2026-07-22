Cómo hacer tortitas con chicharrones caseras: la receta para acompañar el mate, la leche y el café

Siempre es un buen momento para encender el horno de casa, poner manos en la masa y cocinar unas riquísimas tortitas caseras con chicharrones. Esta receta es perfecta para sorprender a la familia y acompañar el mate, el té y el café.
Lo bueno de esta receta, ideal para los días frescos, es que se hace fácil y no lleva ingredientes difíciles de conseguir, de esos que hay que salir a comprar a último momento.
Las tortitas caseras con chicharrones son perfectas para degustar todo el año y van muy bien con todo tipo de infusiones, en el desayuno o mediatarde.
Hacer en casa esta receta es la envidia de muchos, ya que las tortitas caseras con chicharrones no siempre se consiguen en las panaderías.
Estas tortitas caseras con chicharrones se pueden cocinar en el horno tradicional de la cocina, como así también en un horno de barro, donde adquieren un sabor incomparable.
Receta de tortitas con chicharrones, ingredientes
Para poner manos en la masa y comenzar con el paso a paso, es necesario contar con estos ingredientes:
- 2 tazas y media harina tipo 0000
- 15 gramos de levadura en polvo
- 1 cucharada de azúcar
- 2 cucharadas de grasa vacuna derretida
- 1 cucharada de sal fina
Receta de tortitas con chicharrones, paso a paso
- Colocar una buena parte de la harina en un recipiente. Agregar la levadura, azúcar, grasa, agua tibia y toda la harina. Empezar con el amasado de todos los ingredientes hasta que se mezclen bien y poder formar un bollo.
- Dejar reposar la masa por unos 20 minutos, tapada con un repasador. Lo ideal es que sea en un lugar cálido, cerca de un horno, estufa o al solcito.
- Empezar a amasar sobre una mesa o la mesada de la cocina una vez transcurrido ese tiempo. Sumar los chicharrones de grasa a modo de lluvia sobre la masa e ir incorporarlos en el bollo lentamente.
- Formar bollitos y darle forma de tortitas caseras, para luego ir colocándolas en una fuente, previamente untada con harina o aceite, no muy juntas para que no se peguen.
- Dejar reposar las tortitas crudas por unos 20 minutos y llevar al horno (180 grados), por unos 20 minutos de cocción.
En pocas palabras
- Tortitas caseras: receta fácil con chicharrones ideal para acompañar infusiones y desayunos.
- Ingredientes clave: harina, levadura, azúcar, grasa vacuna y sal son necesarios para su preparación.
- Preparación: masa que requiere amasado, reposo y cocción al horno a 180 grados por 20 minutos.
Resumen generado por Thinkindot AI