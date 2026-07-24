Postre tres leches: la receta infalible para un bizcocho húmedo y esponjoso con 7 ingredientes

Entre las recetas más famosas de la gastronomía latinoamericana, el postre tres leches se ganó un lugar especial por su textura suave, húmeda y esponjosa. Esta torta se elabora a partir de un bizcochuelo que absorbe una mezcla de tres lácteos, logrando un resultado cremoso y lleno de sabor que conquista desde el primer bocado.
Aunque su origen genera debate entre Nicaragua y México, el postre tres leches se convirtió en un clásico que hoy se prepara en distintos países de América Latina. La receta tradicional combina leche evaporada, leche condensada y crema de leche, una mezcla que le aporta su característica humedad y una dulzura equilibrada.
Ideal para celebraciones o para disfrutar después de cualquier comida, esta torta es una de esas recetas que nunca pasan de moda. El postre tres leches puede decorarse con merengue, crema batida, canela o cacao en polvo, convirtiéndose en una opción irresistible para quienes buscan un dulce casero, delicado y muy fácil de preparar.
Receta del postre tres leches, la torta húmeda
Ingredientes:
- 1 pote de leche condensada
- 300 g de leche evaporada
- 280 g de crema de leche
- 1 taza de azúcar
- 6 huevos
- 1/2 cdta. de sal (opcional)
- 1/2 cdta. de polvo de hornear
- 1 taza de harina 0000
- 2 cdas. de cacao en polvo (opcional)
- 100 g de merengue (opcional)
La torta tres leches lleva, entre sus ingredientes, leche evaporada. Aunque se puede reemplazar por leche común, te contamos cómo hacerla casera.
Cómo preparar la receta del postre tres leches, paso a paso
- Primero, en un bol grande, une la leche condensada con la leche y la crema. Mezcla bien y reserva.
- A continuación, en otro recipiente, coloca las claras de huevo (reserva las yemas) y bate hasta formar picos. Agrega sal, azúcar y esencia de vainilla (opcional). Agrega las yemas de a una y luego incorpora la harina y el polvo de hornear tamizados con movimientos envolventes.
- Lleva la preparación a un molde enmantecado y enharinado y cocina en el horno precalentado a 180°C por 35 minutos.
- Por último, retira del horno y con un palito de brochette pincha todo el bizcochuelo. Vierte la preparación de las tres leches por encima y deja en la heladera hasta que se enfrie.
- Opcional: si quieres, decora el postre tres leches con merengue picado por encima y espolvorea cacao en polvo.
Leche evaporada casera: la receta con 1 ingrediente
Ingredientes:
- 1 litro de leche entera
Procedimiento:
- Coloca la leche entera dentro de una olla ancha a fuego máximo. Espera a que hierva y baja el fuego.
- Remueve cada cinco minutos con una cuchara de madera para evitar la nata. Si se forma nata, hay que retirarla y seguir.
- Una vez que a leche haya reducido un 60%, cuélala y quítale los restos de nata para reservar el líquido. Demorará 1 hora y debe quedar amarillenta, con sabor azucarado y de consistencia semi espesa.
En pocas palabras
- Postre tres leches: Es una torta húmeda y esponjosa, famosa en Latinoamérica.
- Preparación: Se elabora con un bizcochuelo que absorbe leche evaporada, leche condensada y crema de leche.
- Consumo: Ideal para celebraciones, se puede decorar con merengue, crema batida, canela o cacao.