Postre tres leches: la receta infalible para un bizcocho húmedo y esponjoso con 7 ingredientes

Aunque su origen genera debate entre Nicaragua y México, el postre tres leches se convirtió en un clásico que hoy se prepara en distintos países de América Latina. La receta tradicional combina leche evaporada, leche condensada y crema de leche, una mezcla que le aporta su característica humedad y una dulzura equilibrada.

Ideal para celebraciones o para disfrutar después de cualquier comida, esta torta es una de esas recetas que nunca pasan de moda. El postre tres leches puede decorarse con merengue, crema batida, canela o cacao en polvo, convirtiéndose en una opción irresistible para quienes buscan un dulce casero, delicado y muy fácil de preparar.