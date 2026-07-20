Las tortitas negras son una de las recetas de panadería tradicionales de Argentina. Se trata de facturas que llegaron al país junto con los panaderos españoles a finales del siglo XIX y principios del siglo XX
Cómo preparar Tortitas negras: la receta de panaderías para acompañar el mate y lista en 15 minutos
Conocé el secreto de las tortitas negras, una facturas de panaderías que se hornean en tan solo 15 minutos
Los panaderos del campo aprovechaban la masa que les sobrada del pan del día preparando bollos, a los que les agregaban un poco de grasa y los cubrían de azúcar negra, que era la más económica. De ahí viene su nombre, del color oscuro.
Las tortitas negras, también llamadas cara sucia, son bollos de una masa de grasa plana cubierta por una capa crujiente de azúcar negro. Son las facturas ideales para disfrutar en un día invernal con el mate.
Receta para hacer tortitas negras
Ingredientes:
- 500 g de harina 000
- 280 ml de leche
- 15 g de levadura
- 70 g de azúcar
- 50 g de manteca
- 20 g de azúcar negro
- 1 pizca de sal
Cómo preparar la receta de tortitas negras, paso a paso
- Primero, en un bol, coloca la harina, el azúcar y la pizca de sal. Mezcla hasta que se integre y luego agrega la leche y la levadura, incorporando los ingredientes con las manos.
- A continuación, agrega la manteca a temperatura ambiente. Coloca en la mesada y amasa enérgicamente hasta que todo se integre.
- Luego, forma un bollo y déjalo reposar dentro de un bowl cubierto por aproximadamente 40 minutos. Pasado ese tiempo, estira la masa en la mesada hasta que tenga el espesor deseado.
- Finalmente, forma las tortitas negras con un cortante. Luego, colócalas en una placa para horno, pincélalas con huevo o manteca y añádeles una mezcla de azúcar negro y harina. Horneá por 15 minutos a 170ºC.
Listo, ya tienes todos los ingredientes y pasos para preparar unas exquisitas tortitas negras que se hornean en 15 minutos y son ideales para guardar en el freezer hasta el momento de consumir.
En pocas palabras
- Tortitas negras: Facturas tradicionales argentinas originadas a fines del siglo XIX por panaderos españoles.
- Preparación: Masa de grasa cubierta de azúcar negro, ideal para acompañar el mate.
- Receta: Incluye harina, leche, levadura, azúcar, manteca y azúcar negro, horneada a 170ºC por 15 minutos.