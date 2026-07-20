Cómo preparar Tortitas negras: la receta de panaderías para acompañar el mate y lista en 15 minutos

Los panaderos del campo aprovechaban la masa que les sobrada del pan del día preparando bollos, a los que les agregaban un poco de grasa y los cubrían de azúcar negra, que era la más económica. De ahí viene su nombre, del color oscuro.

Las tortitas negras, también llamadas cara sucia, son bollos de una masa de grasa plana cubierta por una capa crujiente de azúcar negro. Son las facturas ideales para disfrutar en un día invernal con el mate.