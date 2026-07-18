Cómo hacer Trufas de avena y chocolate: la receta del postre goloso y saludable con 4 ingredientes

Las trufas de avena y chocolate son una de las recetas más fáciles, económicas y deliciosas para disfrutar en cualquier momento del día. Estos bombones caseros combinan el sabor intenso del chocolate con la textura de la avena, logrando un postre sin horno que se prepara en pocos minutos y rinde para toda la familia.
Perfectas para una merienda, una mesa dulce o para calmar un antojo, estas trufas caseras admiten distintas coberturas y pueden personalizarse con coco rallado, granas o frutos secos. Si buscas recetas rápidas con chocolate y avena, estos bombones son una opción práctica, rendidora y muy fácil de hacer en casa.
Además, las trufas de avena y chocolate son una opción saludable para la merienda o cualquier momento de picoteo. ¿Qué necesitas y cómo se preparan? Todos los detalles en esta nota.
Receta para hacer trufas de avena y chocolate
Ingredientes:
- 1 taza de chocolate semiamargo picado
- 1/2 taza de crema de leche
- 1/2 taza de avena instantánea
- 1/4 taza de azúcar
- Esencia de vainilla, a gusto (opcional)
Si quieres, puedes hacer los bombones de avena y dulce de leche, para los que no necesitas usar crema de leche.
Cómo hacer la receta de trufas de avena y chocolate, paso a paso
- Primero, en un bol, derrite el chocolate a baño maría. También puedes hacerlo en el microondas, frenando cada 30 segundos para remover con una cuchara.
- A continuación, agrega la crema de leche y la avena y mezcla bien, hasta que todos los ingredientes se combinen.
- Luego, agrega el azúcar y la esencia de vainilla. Mezcla bien hasta que quede una preparación suave y refrigera en la heladera hasta que quede más consistente.
- Con la ayuda de una cuchara, forma bolitas con la preparación y rebózalas en cacao en polvo, coco rallado o frutos secos picados.
- Para finalizar, refrigera las trufas de avena y chocolate por unos minutos en la heladera antes de servir.
En pocas palabras
- Trufas fáciles: Receta económica y deliciosa de trufas de avena y chocolate, ideal para cualquier momento.
- Ingredientes clave: Se prepara con chocolate semiamargo, crema, avena y azúcar, con opción de vainilla.
- Preparación sencilla: Los ingredientes se mezclan, se enfrían, se forman bolitas y se rebozan, listas para refrigerar.
Resumen generado por Thinkindot AI