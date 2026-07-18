Cómo hacer Trufas de avena y chocolate: la receta del postre goloso y saludable con 4 ingredientes

Perfectas para una merienda, una mesa dulce o para calmar un antojo, estas trufas caseras admiten distintas coberturas y pueden personalizarse con coco rallado, granas o frutos secos. Si buscas recetas rápidas con chocolate y avena, estos bombones son una opción práctica, rendidora y muy fácil de hacer en casa.

Además, las trufas de avena y chocolate son una opción saludable para la merienda o cualquier momento de picoteo. ¿Qué necesitas y cómo se preparan? Todos los detalles en esta nota.