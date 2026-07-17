La mayonesa casera es una de las recetas cada vez más preparadas en los hogares argentinos, ya que con la ayuda de la tecnología se vuelve más sencillo el procedimiento. Para esta ocasión, vamos a implementar una licuadora o minipimer.
Sabor tradicional
Mayonesa casera en la licuadora o minipimer: la receta fácil y con 1 ingrediente secreto
La mayonesa casera, con un toque secreto, se prepara en minutos con licuadora o minipimer y con pocos ingredientes
Si bien el gran diferencial de la receta de la mayonesa casera es el limón, hay otro ingrediente especial que ayuda a que tome una textura cremosa, aireada y liviana. Se trata de la mostaza, una salsa que es opcional, pero le brinda todo el carácter.
Receta para hacer mayonesa casera en la licuadora
Ingredientes:
- 1 huevo a temperatura ambiente
- 200 ml de aceite de girasol o maíz
- Jugo de medio limón
- 1 pizca de sal y pimienta blanca
- Ingrediente secreto: 1/2 cdta. de mostaza (opcional)
Otrosa ingredientes que puedes sumar a la receta de la mayonesa casera son: orégano, ajo, cebolla, palta, entre otros.
Cómo preparar mayonesa casera: la receta fácil, paso a paso
- Para comenzar, en el vaso de la licuadora, coloca el huevo, la sal, la pimienta, la mostaza y el jugo de limón.
- A continuación, vuelva el aceite de una sola vez sobre los ingredientes. Introduce la minipimer o enciende la licuadora a velocidad media-alta.
- Vas a ver cómo en la parte inferior empieza a formarse una crema blanca y espesa. Cuando haya subido y ocupado casi todo el fondo, emeza a mover la licuadora o minipimer lentamente para incorporar el aceite que quedó arriba.
- La mayonesa casera estará lista cuando su textura sea homogénea y firme.
Cómo conservar la mayonesa casera
- La mayonesa casera lleva huevo crudo, por lo que es fundamentar cuidar la higiene: usa un huevo fresco y con la cáscara sana.
- Una vez que la mayonesa esté lista, guárdala inmediatamente en un frasco cerrado en la heladera y consúmela dentro de los 2 o 3 días como máximo.
En pocas palabras
- Mayonesa casera: Receta fácil con licuadora o minipimer y un ingrediente secreto.
- Ingrediente secreto: La mostaza opcional aporta cremosidad y carácter a la preparación.
- Conservación: Guardar en heladera en frasco cerrado y consumir en 2-3 días por el huevo crudo.
Resumen generado por Thinkindot AI