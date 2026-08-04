Cómo hacer cebollas caramelizadas perfectas: la receta fácil y casera

Alcanzar el caramelizado de las cebollas no es una tarea difícil. Solamente es necesario descomponer los azúcares naturales que trae esta verdura, lo que le aportará un sabor dulce, una textura suave y muy amigable para el paladar.

También se le puede agregar azúcar a esta receta, si es que no se quiere apelar a la oxidación natural del azúcar que contienen las cebollas.

Receta de cebollas caramelizadas, ingredientes

Para comenzar con el paso a paso, se necesitan estos ingredientes:

Ingredientes

4 cebollas grandes

3 cucharadas de aceite de girasol o manteca

Una pizca de sal

Una cucharada de azúcar (opcional)

Una cucharadita de vino tinto o vinagre (opcional)

Receta de cebollas caramelizadas, ingredientes