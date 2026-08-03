Cómo hacer chinchulines a la parrilla exquisitos: la receta que le da sentido al asado

Los que tienen como comida preferida el asado, tienen en claro que sí o sí tiene que haber chinchulines en la parrilla. Es lo primero que llega a la mesa y vuelve locos a la mayoría. Eso sí, para que salgan exquisitos, se recomienda chequear esta receta.
Para que salgan perfectos de sabor y una textura que sea lo más amigable para el paladar, hay que tener cuidado en cada detalle durante la cocción.
No debe haber nada peor que morirse de ganas de comer unos ricos chinchulines en el asado y, cuando llega el esperado momento, uno se lleva a la boca un bocado sin buen sabor y con una textura que no es la deseada, gomoso o quemada.
Para elaborar los chinchulines a la parrilla es necesario prestar mucha atención, sobre todo si se pretende que el asado salga espectacular.
Para ello, se recomienda escuchar a los más experimentados asadores, que saben lo que es cocinar lo que sea a la parrilla:
Receta de chinchulines a la parrilla: así se hacen en el asado
Antes que nada, se recomienda comprar los chinchulines en un lugar de confianza, en un carnicero amigo. Eso dará garantía de que la achura sea de mejor calidad.
Ingredientes necesarios para poner manos a la obra y cocinar unos riquísimos chinchulines:
Ingredientes
- 1 kg de chinchulines
- 3 limones
- Sal gruesa (cantidad necesaria)
Receta de chinchulines en el asado, paso a paso
- Lo primero que se hace en la receta, es cortar en orejitas los chinchulines, sin retirarles mucha grasa (término medio).
- Colocar en un recipiente los chinchulines cortados, salar y agregar jugo de limón. Dejar reposar por unos 30 minutos.
- Llevar los chinchulines a la parrilla a fuego medio y cocinar por unos 25 minutos. Procurar no tocarlos hasta que se despeguen solos de los hierros calientes.
- Girar y cocinar por otros 20 minutos. El truco está en agregarle limón nuevamente en el final de la cocción, para evitar que salgan gomosos y chiclosos.
- La temperatura de la parrilla tiene que ser siempre constante, para lograr una cocción pareja y uniforme.
En pocas palabras
- Chinchulines a la parrilla: Receta esencial para un asado perfecto, destacando sabor y textura.
- Preparación: Sellar chinchulines cortados, salar, marinar con limón y cocinar a fuego medio.
- Claves del éxito: Rotar la cocción, agregar limón al final y mantener temperatura constante para evitar textura gomosa.