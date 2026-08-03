Cómo hacer chinchulines a la parrilla exquisitos: la receta que le da sentido al asado

Para elaborar los chinchulines a la parrilla es necesario prestar mucha atención, sobre todo si se pretende que el asado salga espectacular.

Para ello, se recomienda escuchar a los más experimentados asadores, que saben lo que es cocinar lo que sea a la parrilla:

Receta de chinchulines a la parrilla: así se hacen en el asado

Antes que nada, se recomienda comprar los chinchulines en un lugar de confianza, en un carnicero amigo. Eso dará garantía de que la achura sea de mejor calidad.

Ingredientes necesarios para poner manos a la obra y cocinar unos riquísimos chinchulines:

Ingredientes

1 kg de chinchulines

3 limones

Sal gruesa (cantidad necesaria)

Receta de chinchulines en el asado, paso a paso