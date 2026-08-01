Cómo hacer panqueques caseros esponjosos y crujientes: la receta rápida y de pocos ingredientes

Esta receta se puede ir modificando de acuerdo a la comida que se quiera preparar con panqueques. Se pueden hacer más gruesos y compactos para que no se desarmen, dependiendo el relleno a utilizar.

Lo mejor de esta receta es que se hacen bastante rápido. En cuestión de minutos se puede formar una torre de panqueques y disfrutar.

Estos son los ingredientes necesarios para poder comenzar con el paso a paso de la receta:

Receta de panqueques caseros: ingredientes

2 huevos

220 gramos de harina

1/2 cucharadita de sal

1/2 litro de leche

Receta de panqueques caseros, paso a paso