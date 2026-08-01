Cómo hacer panqueques caseros esponjosos y crujientes: la receta rápida y de pocos ingredientes

Si hay una preparación que sobresale por su sabor exquisito, esa es la receta de panqueques caseros. Estos manjares son una bendición de la cocina, por su sabor único y por su gran versatilidad. Además, se preparan con ingredientes de fácil acceso y un paso a paso accesible.
Esponjosos por dentro y crocantes en los bordes, esta receta de panqueques se puede utilizar en distintas preparaciones.
Hay algunas comidas que son más populares que otras y llevan estas delicias hechas con masa líquida, como los canelones o rellenos con dulce de leche. En ambos casos, los panqueques se elaboran con los mismos ingredientes y mismos pasos a seguir.
Esta receta se puede ir modificando de acuerdo a la comida que se quiera preparar con panqueques. Se pueden hacer más gruesos y compactos para que no se desarmen, dependiendo el relleno a utilizar.
Lo mejor de esta receta es que se hacen bastante rápido. En cuestión de minutos se puede formar una torre de panqueques y disfrutar.
Estos son los ingredientes necesarios para poder comenzar con el paso a paso de la receta:
Receta de panqueques caseros: ingredientes
- 2 huevos
- 220 gramos de harina
- 1/2 cucharadita de sal
- 1/2 litro de leche
Receta de panqueques caseros, paso a paso
- El primer paso de la receta consiste en colocar los huevos en un recipiente junto con la sal y la leche.
- Comenzar a batir e ir incorporando gradualmente la harina. Procurar ir revolviendo constantemente para que no se formen grumos. Cuando ya se logró una consistencia homogénea, dejar reposar en heladera por unos 20 minutos.
- Llevar una sartén con manteca o aceite a fuego medio-alto. Con un cucharón, verter la preparación en la sartén y comenzar a cocinar. Ir dando vuelta a medida de qué los panqueques tomen un color dorado. Repetir esta acción hasta que se alcance la cantidad de panqueques deseada.
En pocas palabras
- Receta: Prepara panqueques caseros esponjosos y crujientes con ingredientes simples y pocos pasos.
- Masa: La clave está en una masa ligera y homogénea, lista en minutos para rellenar o acompañar.
- Versatilidad: Ideal para canelones o rellenos dulces, esta receta se adapta a distintas preparaciones.