Ñoquis de polenta: la receta de aprovechamiento fácil y rápida con 6 ingredientes

Los ñoquis de polenta son una de las recetas fáciles y originales que permiten transformar un ingrediente clásico en un plato diferente. Con una textura suave y un sabor casero, son una alternativa a los tradicionales ñoquis de papa.
Esta preparación aprovecha la polenta sobrante y la convierte en una nueva comida. Solo se necesita combinarla con harina, huevo y queso rallado para formar una masa sencilla y preparar los ñoquis en pocos pasos.
Los ñoquis de polenta pueden acompañarse con distintas salsas, como tomate, manteca y salvia o ragú de carne. Una receta económica, sabrosa y perfecta para disfrutar de la cocina de aprovechamiento.
Receta para hacer ñoquis de polenta
Ingredientes:
- 500 g de polenta cocida
- 120 g de harina 000
- 1 huevo grande
- 30 g de queso parmesano
- Sal fina, c/n
- Pimienta negra, c/n
Cómo preparar ñoquis de polenta, la receta paso a paso
- Primero, en un bol, mezcla la polenta fría y seca, cortada en trozos. Agrega la harina y el queso rallado.
- A continuación, agrega el huevo, la sal y la pimienta. Mezcla bien.
- Trabaja la mezcla con las manos hasta que los huevos estén bien absorbidos y luego traslada la masa a la mesada.
- Agrega una pizca de harina y amasa hasta obtener un bollo homogéneo y compacto. Divídelo en varias porciones.
- Toma los trozos de masa y forma cilindros, córtalos con un cuchillo y arma los ñoquis de polenta.
- Para terminar, cocina los ñoquis de polenta en agua hirviendo y agrégales la salsa que quieras.
Conservación de los ñoquis de polenta
Los ñoquis de polenta se pueden preparar con anticipación y conservar en la heladera durante 12 a 24 horas. Para mantener su textura, deben colocarse en una bandeja enharinada y cubrirse con un paño limpio.
También es posible congelarlos crudos. Para hacerlo, se deben acomodar separados en una bandeja hasta que estén firmes y luego guardarlos en una bolsa apta para freezer. Al momento de cocinarlos, se colocan directamente congelados en agua hirviendo.
Consejo para cocinar los ñoquis
Para preparar los ñoquis, hay que hervirlos en abundante agua con sal. Estarán listos cuando suban a la superficie, lo que ocurre en pocos minutos. Luego se retiran con cuidado y se sirven con la salsa elegida.
En pocas palabras
- Ñoquis de polenta: Una receta fácil y original para transformar la polenta sobrante en un plato diferente.
- Preparación sencilla: Combina polenta cocida con harina, huevo y queso rallado para formar una masa fácil de trabajar.
- Versatilidad: Pueden acompañarse con diversas salsas y son ideales para la cocina de aprovechamiento.