Ñoquis de polenta: la receta de aprovechamiento fácil y rápida con 6 ingredientes

Receta para hacer ñoquis de polenta

Ingredientes:

500 g de polenta cocida

120 g de harina 000

1 huevo grande

30 g de queso parmesano

Sal fina, c/n

Pimienta negra, c/n

Cómo preparar ñoquis de polenta, la receta paso a paso

Primero, en un bol, mezcla la polenta fría y seca, cortada en trozos. Agrega la harina y el queso rallado. A continuación, agrega el huevo, la sal y la pimienta. Mezcla bien. Trabaja la mezcla con las manos hasta que los huevos estén bien absorbidos y luego traslada la masa a la mesada. Agrega una pizca de harina y amasa hasta obtener un bollo homogéneo y compacto. Divídelo en varias porciones. Toma los trozos de masa y forma cilindros, córtalos con un cuchillo y arma los ñoquis de polenta. Para terminar, cocina los ñoquis de polenta en agua hirviendo y agrégales la salsa que quieras.

Conservación de los ñoquis de polenta

Los ñoquis de polenta se pueden preparar con anticipación y conservar en la heladera durante 12 a 24 horas. Para mantener su textura, deben colocarse en una bandeja enharinada y cubrirse con un paño limpio.

También es posible congelarlos crudos. Para hacerlo, se deben acomodar separados en una bandeja hasta que estén firmes y luego guardarlos en una bolsa apta para freezer. Al momento de cocinarlos, se colocan directamente congelados en agua hirviendo.

Consejo para cocinar los ñoquis

Para preparar los ñoquis, hay que hervirlos en abundante agua con sal. Estarán listos cuando suban a la superficie, lo que ocurre en pocos minutos. Luego se retiran con cuidado y se sirven con la salsa elegida.