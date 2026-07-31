Cómo hacer Salsa scarparo para pastas: la receta ahumada, cremosa y aromática de las abuelas tanas

Fue en Argentina que le sumaron panceta, jamón y crema de leche. El origen de la salsa scarparo se le atribuye a los zapateros de Nápoles, conocidos como scarpàri, quienes la preparaban en pocos minutos con los ingredientes que tenían al alcance.

La palabra “scarparo” viene del italiano y significa “zapatero”. La salsa scarparo es cremosa, tiene un toque ahumado, es aromática, tiene mucho sabor, tiene cuerpo, es versátil y muy sencilla de preparar.