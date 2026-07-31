Cómo hacer Salsa scarparo para pastas: la receta ahumada, cremosa y aromática de las abuelas tanas

La salsa scarparo es una de las recetas italianas perfecta para acompañar cualquier tipo de pastas. Se trata de una guarnición que se caracteriza por la frescura de sus ingredientes que, originalmente, llevaba albahaca, tomate, cebolla de verdeo y queso rallado.
Fue en Argentina que le sumaron panceta, jamón y crema de leche. El origen de la salsa scarparo se le atribuye a los zapateros de Nápoles, conocidos como scarpàri, quienes la preparaban en pocos minutos con los ingredientes que tenían al alcance.
La palabra “scarparo” viene del italiano y significa “zapatero”. La salsa scarparo es cremosa, tiene un toque ahumado, es aromática, tiene mucho sabor, tiene cuerpo, es versátil y muy sencilla de preparar.
¿Con qué tipo de pastas se sirve la salsa scarparo?
- Fettuccini: es una pasta alargada y plana a la que se adhiere la salsa.
- Penne: son tubos que permiten que se introduzcan los pedacitos de panceta.
- Tagliatelli: es una pasta plana al igual que el fettuccini.
- Ravioles: los de ricota o espinaca crean un constraste especial con la salsa.
- Ñoquis: los de papa combinan perfecto.
Receta de la salsa scarparo
Ingredientes:
- 150 g de panceta (ingrediente argentino)
- 100 g de jamón en tiras (opcional)
- 1 cebolla de verdeo
- 1/2 vaso de vino blanco (opcional)
- 1 diente de ajo (opcional)
- 1 taza de crema de leche (ingrediente argentino)
- 1 taza de salsa de tomate
- 1 puñado de albahaca fresca
- 1/2 taza de queso rallado
- Aceite de oliva
- Sal y pimienta, a gusto
Procedimiento:
- Primero, en una sartén grande, cocina la panceta cortada en tiras hasta que esté dorada y crujiente. Reserva.
- En la misma sartén, grega dos cucharadas de aceite de oliva y saltea la cebolla de verdeo a fuego medio hasta que esté transparente. Incorpora el ajo picado en los últimos 30 segundos de cocción.
- A continuación, agrega el vino blanco y cocina por 2 minutos, removiendo para que se evapore el alcohol. Luego, agrega la salsa de tomate, mezcla bien y cocina por 5 minutos.
- Luego, agrega la panceta, el jamón y la crema de leche. mezcla bien y cocna a fuego bajo hasta que la salsa scarparo espese, aproximadamente por 5 minutos.
- Apaga el fuego e incorpora el queso rallado, mezclando hasta que se funda. Suma hojas de albahaca picada y sazona con sal y pimienta. Retira del fuego y sirve la salsa scarparo sobre una pasta cocida.
En pocas palabras
- Salsa scarparo: Receta italiana cremosa y ahumada, ideal para pastas.
- Origen y adaptación: Llamada así por los zapateros napolitanos, en Argentina se le añadió panceta, jamón y crema.
- Versatilidad: Perfecta para acompañar fettuccini, penne, ravioles y ñoquis.
Resumen generado por Thinkindot AI