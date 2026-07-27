Cómo hacer entraña a la pizza: la receta de la carne a la parrilla que sale hecha un manjar

En Argentina, el asado y la pizza son dos comidas que se disfrutan a diario. Lo que muchos no se imaginan, es el sabor que se logra cuando estas dos comidas se juntan, como por ejemplo cuando la receta de entraña a la pizza sale a escena y toma todo el protagonismo.
Lo más común es hacer una receta de matambre a la pizza. Esta exquisitez se hace a la parrilla y no tiene desperdicio. La entraña de la pizza, en cambio, no es muy usual verla en el asado y la mayoría no sabe que se encontrará con uno de los cortes de carnes más exquisitos, qué junto a un par de ingredientes agregados encima, vale la pena cada bocado.
Existen muchas maneras de preparar la entraña a la pizza en la parrilla. Lo mejor es seguir siempre los consejos de lo que más saben, como en este caso los expertos asadores que coinciden en la manera de prepararla.
Receta de entraña a la pizza, ingredientes
- 1 kg de entraña
- 300 g de queso mozzarella o cuartirolo
- 1 taza de salsa de tomate
- 100 g de jamón cocido
- Aceitunas verdes o negras
- Orégano, ají molido y aceite de oliva
- Sal gruesa o parrillera
Receta de entraña a la pizza, paso a paso
- Antes de tocar la carne y llevarla a la parrilla, siempre es recomendable tener la salsa lista y caliente, y el queso cortado en fetas.
- La entraña viene cubierta por una fina membrana. Si se busca que quede bien crocante y mantenga los jugos, dejarla de un lado. Si se prefiere una textura mucho más tierna que se corte con tenedor, pedirle al carnicero que la limpie por completo. Salar la carne con sal parrillera de ambos lados.
- Llevar la entraña a la parrilla, a fuego fuerte, que es la clave del éxito. Dejar cocinar entre 5 y 7 minutos de un lado hasta que empiece a dorarse y veas que los jugos asoman por la parte superior.
- Dar vuelta la entraña. Inmediatamente, sobre el lado ya cocido y dorado, esparcir la salsa de tomate tibia. Agregar el jamón cocido y luego abundante queso mozzarella.
- Se puede usar una asadera invertida a modo de "campana" para que el queso se derrita con el calor atrapado.
- Sacar de la parrilla, espolvorear con orégano, un poco de ají molido, colocar las aceitunas.
En pocas palabras
- Entraña a la pizza: Receta de carne a la parrilla que fusiona dos clásicos argentinos.
- Ingredientes principales: Incluye carne de entraña, mozzarella, salsa de tomate, jamón y aceitunas.
- Preparación clave: Cocinar la entraña a fuego fuerte y luego añadir los toppings para un resultado sabroso.
Resumen generado por Thinkindot AI