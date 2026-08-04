Cómo hacer una Tarta de pollo: la receta riquísima y cremosa con 6 ingredientes y condimentos especiales

La tarta de pollo, cebolla de verdeo y champiñones es una de esas recetas que nunca fallan. Ideal para el almuerzo o la cena, combina ingredientes simples con un resultado cremoso y lleno de sabor, convirtiéndose en una excelente alternativa para salir de la clásica tarta de jamón y queso sin complicarse en la cocina.
Uno de los grandes beneficios de esta preparación es que permite aprovechar restos de pollo asado o hervido, dándoles una nueva vida en un relleno irresistible. El queso crema aporta una textura suave, mientras que los champiñones y el verdeo suman aroma y un toque especial que hacen de esta tarta una de las recetas más elegidas para compartir en familia.
Para que la receta salga perfecta, hay algunos secretos que marcan la diferencia: dorar bien el pollo para que conserve sus jugos, utilizar la parte blanca del verdeo durante el salteado y agregar la parte verde al final para potenciar su sabor. Además, un buen queso crema ayudará a lograr un relleno firme y cremoso, evitando que la masa de la tarta se humedezca durante la cocción.
Receta para hacer tarta de pollo, verdeo y champiñones
Ingredientes:
- 2 tapas de masa para tarta (hojaldrada o criolla)
- 1 pechuga de pollo grande
- 3 cebollas de verdeo
- 200 g de champiñones
- 3 huevos
- 100 g de queso crema o crema de leche
- Condimentos: sal, pimienta, nuez moscada y una pizca de tomillo
- Queso rallado a gusto (opcional)
Cómo hacer la tarta de pollo cremosa: la receta, paso a paso
- Primero, saltea la parte blanca de la cebolla de verdeo picada en una sartén con un chorrito de aceite. Agrega el pollo cortado en cubitos y cocina hasta que esté bien dorado.
- A continuación, incorpora los champiñones fileteados. Si son frescos, deja que liberen su agua y se doren. Si son de lata, escúrrelos bien antes de agregarlos.
- Luego, bate los huevos en un bowl junto con el queso crema y los condimentos. Suma la parte verde de la cebolla de verdeo picada y mezcla con el salteado de pollo, una vez que esté tibio.
- Después, forra un molde para tarta con una tapa de masa, vuelca el relleno y espolvorea queso rallado por encima. Si prefieres, coloca la segunda tapa para cerrar la tarta o déjala abierta, al estilo quiche.
- Finalmente, lleva la tarta al horno precalentado a 180 °C durante 25 a 30 minutos, o hasta que la masa esté bien dorada y el relleno firme.
En pocas palabras
- Tarta de pollo: Receta fácil y cremosa con 6 ingredientes para almuerzo o cena.
- Aprovechamiento: Ideal para usar restos de pollo asado o hervido.
- Secretos: Dorar el pollo, usar verdeo y queso crema para sabor y textura.