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Cómo hacer una Tarta de pollo: la receta riquísima y cremosa con 6 ingredientes y condimentos especiales

Esta cremosa tarta de pollo, cebolla de verdeo y champiñones es ideal para resolver el almuerzo o la cena con ingredientes simples

Antonella Prandina
Por Antonella Prandina [email protected]
Tarta de pollo, cebolla de verdeo y champiñones. 

Tarta de pollo, cebolla de verdeo y champiñones. 

La tarta de pollo, cebolla de verdeo y champiñones es una de esas recetas que nunca fallan. Ideal para el almuerzo o la cena, combina ingredientes simples con un resultado cremoso y lleno de sabor, convirtiéndose en una excelente alternativa para salir de la clásica tarta de jamón y queso sin complicarse en la cocina.

Uno de los grandes beneficios de esta preparación es que permite aprovechar restos de pollo asado o hervido, dándoles una nueva vida en un relleno irresistible. El queso crema aporta una textura suave, mientras que los champiñones y el verdeo suman aroma y un toque especial que hacen de esta tarta una de las recetas más elegidas para compartir en familia.

Para que la receta salga perfecta, hay algunos secretos que marcan la diferencia: dorar bien el pollo para que conserve sus jugos, utilizar la parte blanca del verdeo durante el salteado y agregar la parte verde al final para potenciar su sabor. Además, un buen queso crema ayudará a lograr un relleno firme y cremoso, evitando que la masa de la tarta se humedezca durante la cocción.

Receta para hacer tarta de pollo, verdeo y champiñones

Ingredientes:

  • 2 tapas de masa para tarta (hojaldrada o criolla)
  • 1 pechuga de pollo grande
  • 3 cebollas de verdeo
  • 200 g de champiñones
  • 3 huevos
  • 100 g de queso crema o crema de leche
  • Condimentos: sal, pimienta, nuez moscada y una pizca de tomillo
  • Queso rallado a gusto (opcional)

Cómo hacer la tarta de pollo cremosa: la receta, paso a paso

  1. Primero, saltea la parte blanca de la cebolla de verdeo picada en una sartén con un chorrito de aceite. Agrega el pollo cortado en cubitos y cocina hasta que esté bien dorado.
  2. A continuación, incorpora los champiñones fileteados. Si son frescos, deja que liberen su agua y se doren. Si son de lata, escúrrelos bien antes de agregarlos.
  3. Luego, bate los huevos en un bowl junto con el queso crema y los condimentos. Suma la parte verde de la cebolla de verdeo picada y mezcla con el salteado de pollo, una vez que esté tibio.
  4. Después, forra un molde para tarta con una tapa de masa, vuelca el relleno y espolvorea queso rallado por encima. Si prefieres, coloca la segunda tapa para cerrar la tarta o déjala abierta, al estilo quiche.
  5. Finalmente, lleva la tarta al horno precalentado a 180 °C durante 25 a 30 minutos, o hasta que la masa esté bien dorada y el relleno firme.

En pocas palabras

  • Tarta de pollo: Receta fácil y cremosa con 6 ingredientes para almuerzo o cena.
  • Aprovechamiento: Ideal para usar restos de pollo asado o hervido.
  • Secretos: Dorar el pollo, usar verdeo y queso crema para sabor y textura.
Resumen generado por Thinkindot AI

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