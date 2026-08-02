Cómo hacer Zapallitos rellenos al horno: la receta riquísima de la abuela, cremosa por dentro y gratinada

Los zapallitos rellenos al horno son una de las recetas más tradicionales de la cocina argentina y uruguaya. Este plato combina la suavidad de los zapallitos con un relleno de carne picada, verduras y queso gratinado, logrando una preparación sabrosa, nutritiva y perfecta para cualquier época del año. Su origen se remonta a fines del siglo XIX y, con el paso del tiempo, se convirtió en un clásico de los almuerzos familiares.
Entre las recetas con zapallitos, esta versión al horno es una de las más elegidas por su equilibrio entre sabor y practicidad. La carne aporta textura y proteínas, mientras que el queso gratinado le da un toque irresistible. Además, admite distintas variantes con arroz, salsa de tomate o salsa blanca, lo que la convierte en una opción versátil para disfrutar de un plato casero y lleno de sabor.
Receta para hacer Zapallitos rellenos al horno
- 8 zapallitos
- 400 g de carne picada
- 100 g de cebolla
- 2 cdas. de fécula de maíz
- 150 g de granos de choclo (opcional)
- 150 ml de leche
- 50 g de manteca
- 1/2 cdta. de nuez moscada
- Queso rallado, c/n
- Aceite de oliva, c/n
- 100 g de zanahoria picada
Cómo preparar la receta de los zapallitos rellenos al horno: el paso a paso
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Primero, corta la tapa superior de los zapallitos, ahuécalos con mucho cuidado y reserva la pulpa. Hiérvelos en abundante agua con sal durante 3 minutos, retíralos y déjalos escurrir boca abajo hasta que se enfríen.
A continuación, en una sartén con un fondo de aceite saltea la carne picada, revolviendo hasta que cambie de color y se desgrane. Resérvala. En la misma sartén, saltea la cebolla y la zanahoria en manteca, agrega la pulpa de los zapallitos ligeramente picada y cocina destapado durante 10 minutos.
Luego, incorpora la carne, los granos de choclo y cocina durante 5 minutos. Sin dejar de revolver, añade la fécula disuelta en leche, la nuez moscada y cocina hasta que la preparación espese.
Finalmente, rellena los zapallitos con la preparación, espolvorea abundante queso rallado por encima y gratínalos en horno fuerte durante 10 minutos, hasta que queden bien dorados.
En pocas palabras
- Zapallitos rellenos: Plato tradicional argentino y uruguayo con carne picada y queso gratinado.
- Preparación: Se cortan, ahuecan, hierven y rellenan los zapallitos con una mezcla de carne, verduras y leche.
- Cocción: Los zapallitos rellenos se gratina en horno fuerte hasta dorar.