Cómo hacer Limoncello: la receta del licor de limón cremoso con 4 ingredientes y en 20 minutos

Originario del sur de Italia, especialmente de la Costa Amalfitana y Sorrento, esta bebida se convirtió en un clásico para disfrutar después de las comidas y también como base de distintos cócteles. Aunque la receta original utiliza limones de Sorrento, es posible preparar un excelente limoncello casero con cualquier variedad de limón de piel aromática.

La elaboración consiste en macerar las cáscaras en alcohol, preparar un almíbar con agua y azúcar y luego unir ambas preparaciones para obtener un licor intenso, equilibrado y con un perfume inconfundible. El resultado mejora con algunos días de reposo antes de servirlo.