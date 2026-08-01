Cómo hacer Limoncello: la receta del licor de limón cremoso con 4 ingredientes y en 20 minutos

El limoncello es una de las recetas italianas más tradicionales y apreciadas en todo el mundo. Se trata de un licor de limón cremoso, aromático y muy refrescante, que se elabora con pocos ingredientes, pero cuyo sabor depende de la calidad del cítrico y del tiempo de maceración.
Originario del sur de Italia, especialmente de la Costa Amalfitana y Sorrento, esta bebida se convirtió en un clásico para disfrutar después de las comidas y también como base de distintos cócteles. Aunque la receta original utiliza limones de Sorrento, es posible preparar un excelente limoncello casero con cualquier variedad de limón de piel aromática.
La elaboración consiste en macerar las cáscaras en alcohol, preparar un almíbar con agua y azúcar y luego unir ambas preparaciones para obtener un licor intenso, equilibrado y con un perfume inconfundible. El resultado mejora con algunos días de reposo antes de servirlo.
Cómo es la receta de limoncello, el licor de limón cremoso
Ingredientes:
- 1 l de alcohol etílico de 96º (o vodka de alta graduación)
- 10-12 limones grandes, de piel gruesa
- 1/5 l de agua
- 700 g de azúcar
Cómo preparar la receta de limoncello, el licor de limón paso a paso
- Primero, lava muy bien los limones con un cepillo bajo el agua y sécalos por completo. Luego, pela únicamente la parte amarilla de la cáscara con un pelador o un cuchillo afilado, retirando cualquier resto de la parte blanca.
- Coloca las cáscaras en un frasco de vidrio con cierre hermético, agrega el litro de alcohol y deja macerar en un lugar fresco y oscuro durante al menos 15 días, aunque lo ideal es entre 3 y 4 semanas. Durante ese tiempo, agita el frasco suavemente una vez por día.
- A continuación, prepara el almíbar. Calienta el agua en una olla sin que llegue a hervir, incorpora el azúcar y mezcla hasta que se disuelva por completo. Después, deja enfriar el almíbar hasta que alcance temperatura ambiente.
- Luego, cuela el alcohol para retirar las cáscaras de limón utilizando un colador fino o una gasa. Mezcla el alcohol infusionado con el almíbar ya frío hasta integrar ambos líquidos. Después, con la ayuda de un embudo, vierte el limoncello en botellas de vidrio limpias y deja reposar una o dos semanas más para que los sabores se intensifiquen.
- Finalmente, conserva la botella en el freezer o en el congelador durante un par de horas antes de servir. El limoncello se disfruta bien frío, ya que de esa manera resalta todo su aroma y sabor.
En pocas palabras
- Limoncello: Receta tradicional italiana para un licor de limón cremoso, aromático y refrescante.
- Ingredientes clave: Alcohol etílico, cáscaras de limón, agua y azúcar son necesarios para su preparación.
- Elaboración sencilla: Maceración de cáscaras, preparación de almíbar y reposo final aseguran un sabor intenso y equilibrado.
Resumen generado por Thinkindot AI