Cómo hacer Vinagreta casera: la receta de la salsa casera y sabrosa con 4 ingredientes y en 2 minutos

La vinagreta es una de las recetas más simples y versátiles de la cocina. Esta salsa casera acompaña ensaladas, verduras, carnes y pescados, y su preparación se basa en una proporción muy fácil de recordar: una parte de vinagre o jugo de limón por tres partes de aceite de oliva. Con pocos ingredientes, es posible obtener un aderezo lleno de sabor.
Uno de los secretos para lograr una buena vinagreta es conseguir que el aceite y el vinagre se integren correctamente. Para eso, se recomienda incorporar un ingrediente emulsionante, como mostaza o miel, que ayuda a unir ambos líquidos y consigue una salsa más homogénea, brillante y estable durante más tiempo.
Entre las recetas de aderezos, la vinagreta también se destaca por su versatilidad. Una vez preparada la base, se puede condimentar con sal y pimienta y sumar ingredientes como hierbas frescas, ajo picado, pepinillos, huevo duro, frutos secos o especias, según el plato que vaya a acompañar.
Además, es posible variar el sabor reemplazando el vinagre de vino por vinagre de manzana, de frutas o incluso utilizando jugo de limón o lima. En todos los casos, el aceite de oliva virgen extra es el mejor aliado para conseguir una vinagreta casera deliciosa y convertir las recetas más sencillas en preparaciones llenas de sabor.
Cómo preparar la receta de la salsa vinagreta
Ingredientes:
- 150 ml de aceite de oliva virgen extra
- 50 ml de vinagre de vino blanco
- 1 cdta. de mostaza
- Sal y pimienta negra molida
Cómo preparar la receta de vinagreta: la salsa casera, paso a paso
- Primero, en un bol, vierte el aceite, el vinagre, la mostaza, la sal y la pimienta. Mezcla bien con unas varillas hasta emulsionar la salsa.
- La mezcla debe quedar homogénea y lista para usarse para aliñar ensaladas o asados. Incluso, es ideal para hacer lengua a la vinagreta.
En pocas palabras
- Vinagreta casera: Receta fácil con 4 ingredientes para acompañar diversas comidas.
- Base de la salsa: Proporción de 1 parte de vinagre o limón por 3 de aceite, con opción de emulsionantes.
- Versatilidad: Permite variaciones con hierbas, especias o diferentes tipos de vinagre o jugos cítricos.