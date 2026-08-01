Cómo hacer Vinagreta casera: la receta de la salsa casera y sabrosa con 4 ingredientes y en 2 minutos

Uno de los secretos para lograr una buena vinagreta es conseguir que el aceite y el vinagre se integren correctamente. Para eso, se recomienda incorporar un ingrediente emulsionante, como mostaza o miel, que ayuda a unir ambos líquidos y consigue una salsa más homogénea, brillante y estable durante más tiempo.

Entre las recetas de aderezos, la vinagreta también se destaca por su versatilidad. Una vez preparada la base, se puede condimentar con sal y pimienta y sumar ingredientes como hierbas frescas, ajo picado, pepinillos, huevo duro, frutos secos o especias, según el plato que vaya a acompañar.