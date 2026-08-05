¿Podés solucionar este desafío matemático? Animate a resolver un ejercicio en el que, aunque a primera vista parezca haber varias letras, solo hay un número escondido. ¿Cuánto vale b en la operación: b × b + b = 30?
Nuevo desafío matemático para tu cerebro: ¿cuál es el valor de "b"?
Toda ecuación simple o desafío visual nos invita a poner a prueba nuestra atención y agilidad mental. Encontrar el valor de una incógnita -en este caso la letra "b"- depende únicamente de seguir los pasos correctos y repasar algunas reglas algebraicas básicas
Desafío matemático: ¿es posible resolver esta ecuación?
A diferencia de las ecuaciones lineales más comunes, este reto plantea una multiplicación del mismo elemento por sí mismo antes de sumarlo. Poner a prueba tu razonamiento con este acertijo no requiere calculadoras ni herramientas de Inteligencia Artificial; solo un poco de lógica y memoria escolar.
Tomate tu tiempo, analizá los signos, probá alternativas en tu cabeza y descubrí si sos capaz de hallar el resultado correcto de este desafío matemático.
Paso a paso: ¿cuál es el valor de "b"?
Para resolver la expresión b × b + b = 30, lo primero que debemos recordar es que toda multiplicación de un número por sí mismo da como resultado una potencia al cuadrado (b²). De este modo, la ecuación inicial se transforma en:
b² + b = 30
A partir de allí, podemos encarar la solución de dos maneras muy sencillas:
Opción 1: por razonamiento y tanteo directo
Si buscamos un número entero positivo, nos preguntamos qué número multiplicado por sí mismo y sumado a su propio valor da 30.
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Si probamos con 4: 4 x 4 + 4 = 16 + 4 = 20 (se queda corto).
Si probamos con 5: 5 x 5 + 5 = 25 + 5 = 30.
¡Así de rápido encontramos que b = 5!
Opción 2: desarrollo algebraico completo (Ecuación de segundo grado)
Si llevamos la expresión al terreno formal, igualamos la ecuación a cero pasando el 30 al lado izquierdo con signo negativo:
- b² + b = 30
- b² + b - 30 = 0
Factorizando la expresión, buscamos dos números que multiplicados den -30 y sumados den 1:
- (b + 6) (b - 5) = 0
De allí se desprenden dos soluciones válidas en el campo de los números reales:
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b - 5 = 0 => b = 5
b + 6 = 0 => b = -6 (ya que (-6) x (-6) + (-6) = 36 - 6 = 30).
Para los desafíos de ingenio cotidianos, el resultado principal y positivo buscado es 5.
Beneficio de los desafíos matemáticos para el cerebro
Animarse a resolver este tipo de acertijos no es solo un pasatiempo entretenido; constituye un verdadero entrenamiento mental. La estimulación cognitiva constante -mediante la lectura, el cálculo mental o la resolución de problemas- contribuye a desarrollar una red neuronal más densa y eficiente.
Diversos estudios en neurociencia destacan que este hábito fortalece la reserva cognitiva, lo que permite al cerebro mantener un funcionamiento óptimo y una mayor agilidad a lo largo de los años. Además, ejercitar la lógica mejora la capacidad de analizar datos cotidianos y tomar decisiones rápidas en el día a día.
En pocas palabras
- Desafío matemático: Se presenta una ecuación de segundo grado (b² + b = 30) que requiere lógica y álgebra básica para resolver.
- Solución por tanteo: Probar números enteros positivos revela que 5 x 5 + 5 = 30, siendo 5 el valor de 'b'.
- Beneficio cognitivo: Resolver este tipo de acertijos estimula el cerebro, fortalece la reserva cognitiva y mejora la agilidad mental.