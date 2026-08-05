Nuevo desafío matemático para tu cerebro: ¿cuál es el valor de "b"?

Paso a paso: ¿cuál es el valor de "b"?

Para resolver la expresión b × b + b = 30, lo primero que debemos recordar es que toda multiplicación de un número por sí mismo da como resultado una potencia al cuadrado (b²). De este modo, la ecuación inicial se transforma en:

b² + b = 30

A partir de allí, podemos encarar la solución de dos maneras muy sencillas:

Opción 1: por razonamiento y tanteo directo

Si buscamos un número entero positivo, nos preguntamos qué número multiplicado por sí mismo y sumado a su propio valor da 30.

Si probamos con 4 : 4 x 4 + 4 = 16 + 4 = 20 (se queda corto).

Si probamos con 5: 5 x 5 + 5 = 25 + 5 = 30.

¡Así de rápido encontramos que b = 5!

Opción 2: desarrollo algebraico completo (Ecuación de segundo grado)

Si llevamos la expresión al terreno formal, igualamos la ecuación a cero pasando el 30 al lado izquierdo con signo negativo:

b² + b = 30

b² + b - 30 = 0

Factorizando la expresión, buscamos dos números que multiplicados den -30 y sumados den 1:

(b + 6) (b - 5) = 0

De allí se desprenden dos soluciones válidas en el campo de los números reales:

b - 5 = 0 => b = 5

b + 6 = 0 => b = -6 (ya que (-6) x (-6) + (-6) = 36 - 6 = 30).

Para los desafíos de ingenio cotidianos, el resultado principal y positivo buscado es 5.

Beneficio de los desafíos matemáticos para el cerebro

Animarse a resolver este tipo de acertijos no es solo un pasatiempo entretenido; constituye un verdadero entrenamiento mental. La estimulación cognitiva constante -mediante la lectura, el cálculo mental o la resolución de problemas- contribuye a desarrollar una red neuronal más densa y eficiente.

Un buen desafío matemático alimenta tu cerebro.

Diversos estudios en neurociencia destacan que este hábito fortalece la reserva cognitiva, lo que permite al cerebro mantener un funcionamiento óptimo y una mayor agilidad a lo largo de los años. Además, ejercitar la lógica mejora la capacidad de analizar datos cotidianos y tomar decisiones rápidas en el día a día.