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Nuevo desafío matemático para tu cerebro: ¿cuál es el valor de "b"?

Toda ecuación simple o desafío visual nos invita a poner a prueba nuestra atención y agilidad mental. Encontrar el valor de una incógnita -en este caso la letra "b"- depende únicamente de seguir los pasos correctos y repasar algunas reglas algebraicas básicas

Gonzalo Ponce
Por Gonzalo Ponce [email protected]
¿Cuál es el valor de b?

¿Cuál es el valor de "b"?

¿Podés solucionar este desafío matemático? Animate a resolver un ejercicio en el que, aunque a primera vista parezca haber varias letras, solo hay un número escondido. ¿Cuánto vale b en la operación: b × b + b = 30?

Desafío matemático: ¿es posible resolver esta ecuación?

A diferencia de las ecuaciones lineales más comunes, este reto plantea una multiplicación del mismo elemento por sí mismo antes de sumarlo. Poner a prueba tu razonamiento con este acertijo no requiere calculadoras ni herramientas de Inteligencia Artificial; solo un poco de lógica y memoria escolar.

Tomate tu tiempo, analizá los signos, probá alternativas en tu cabeza y descubrí si sos capaz de hallar el resultado correcto de este desafío matemático.

Paso a paso: ¿cuál es el valor de "b"?

Para resolver la expresión b × b + b = 30, lo primero que debemos recordar es que toda multiplicación de un número por sí mismo da como resultado una potencia al cuadrado (b²). De este modo, la ecuación inicial se transforma en:

b² + b = 30

A partir de allí, podemos encarar la solución de dos maneras muy sencillas:

Opción 1: por razonamiento y tanteo directo

Si buscamos un número entero positivo, nos preguntamos qué número multiplicado por sí mismo y sumado a su propio valor da 30.

  • Si probamos con 4: 4 x 4 + 4 = 16 + 4 = 20 (se queda corto).

  • Si probamos con 5: 5 x 5 + 5 = 25 + 5 = 30.

¡Así de rápido encontramos que b = 5!

Opción 2: desarrollo algebraico completo (Ecuación de segundo grado)

Si llevamos la expresión al terreno formal, igualamos la ecuación a cero pasando el 30 al lado izquierdo con signo negativo:

  • b² + b = 30
  • b² + b - 30 = 0

Factorizando la expresión, buscamos dos números que multiplicados den -30 y sumados den 1:

  • (b + 6) (b - 5) = 0

De allí se desprenden dos soluciones válidas en el campo de los números reales:

  • b - 5 = 0 => b = 5

  • b + 6 = 0 => b = -6 (ya que (-6) x (-6) + (-6) = 36 - 6 = 30).

Para los desafíos de ingenio cotidianos, el resultado principal y positivo buscado es 5.

Beneficio de los desafíos matemáticos para el cerebro

Animarse a resolver este tipo de acertijos no es solo un pasatiempo entretenido; constituye un verdadero entrenamiento mental. La estimulación cognitiva constante -mediante la lectura, el cálculo mental o la resolución de problemas- contribuye a desarrollar una red neuronal más densa y eficiente.

Un buen desafío matemático alimenta tu cerebro.

Un buen desafío matemático alimenta tu cerebro.

Diversos estudios en neurociencia destacan que este hábito fortalece la reserva cognitiva, lo que permite al cerebro mantener un funcionamiento óptimo y una mayor agilidad a lo largo de los años. Además, ejercitar la lógica mejora la capacidad de analizar datos cotidianos y tomar decisiones rápidas en el día a día.

En pocas palabras

  • Desafío matemático: Se presenta una ecuación de segundo grado (b² + b = 30) que requiere lógica y álgebra básica para resolver.
  • Solución por tanteo: Probar números enteros positivos revela que 5 x 5 + 5 = 30, siendo 5 el valor de 'b'.
  • Beneficio cognitivo: Resolver este tipo de acertijos estimula el cerebro, fortalece la reserva cognitiva y mejora la agilidad mental.
Resumen generado por Thinkindot AI

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