Cómo hacer Pollo a la portuguesa: la receta del guiso sabroso y abundante para reconfortar el cuerpo en invierno

Entre las recetas más elegidas de la cocina casera, el pollo a la portuguesa se destaca por utilizar ingredientes simples que suelen estar en cualquier hogar. Pollo, cebolla, pimiento, papas, tomates triturados, ajo y un toque de vino blanco son la base de esta preparación, que logra una mezcla de sabores intensa y muy reconfortante.

La clave para obtener un buen guiso está en cocinar el pollo lentamente para que absorba todos los aromas de la salsa y las verduras. De esta manera, la carne queda tierna y jugosa, mientras que las papas se impregnan del sabor de la preparación.