Cómo hacer Pollo a la portuguesa: la receta del guiso sabroso y abundante para reconfortar el cuerpo en invierno

El pollo a la portuguesa es una de las recetas tradicionales que se mantienen vigentes por su sabor, su practicidad y su capacidad para reunir a toda la familia alrededor de la mesa. Este guiso combina pollo con verduras y una salsa llena de sabor, convirtiéndose en una opción ideal para disfrutar durante los días fríos.
Entre las recetas más elegidas de la cocina casera, el pollo a la portuguesa se destaca por utilizar ingredientes simples que suelen estar en cualquier hogar. Pollo, cebolla, pimiento, papas, tomates triturados, ajo y un toque de vino blanco son la base de esta preparación, que logra una mezcla de sabores intensa y muy reconfortante.
La clave para obtener un buen guiso está en cocinar el pollo lentamente para que absorba todos los aromas de la salsa y las verduras. De esta manera, la carne queda tierna y jugosa, mientras que las papas se impregnan del sabor de la preparación.
Este plato puede servirse solo o acompañado con arroz blanco, puré de papas o incluso pan casero para aprovechar hasta la última gota de salsa.
Receta para hacer pollo a la protuguesa
Ingredientes:
- 1 pollo grande trozado
- 2 cebollas
- 1 morrón rojo
- 1 pimiento verde
- 2 dientes de ajo
- 1 lata de arvejas (opcional)
- 1 taza de caldo de pollo
- 500 centímetros cúbicos de tomates triturados
- 2 papas
- Vin blanco
- Condimentos: ají molido, pimentón dulce, 1 hoja de laurel, sal y pimienta
- Aceite de oliva
- Perejil (opcional)
Cómo preparar la receta de pollo a la portuguesa: el paso a paso
- Primero, en una cacerola al fuego, agrega aceite de oliva y dora las piezas de pollo. Cuando estén listas, retira y reserva.
- A continuación, corta las cebollas en láminas, los morrones en juliana y el ajo bien picado. Agrega un poco más de aceite a la olla y saltea las verduras. Salpimienta.
- Cuando estén transparentes, agrega el pollo troceado y un chorro de vino blanco. Revuelve hasta que se levante el fondo de la olla. Cuando el acohol se evapore, agrega el caldo y el tomate triturado.
- Condimenta el pollo a la portuguesa a gusto. Puede ser con ají molido, pimentón dulce y laurel. Suma las papas trozadas y tapa la cacerola.
- Por último, cocina por aproximadamente 15 minutos. Agrega las arvejas y cocina 5 minutos más. Sirve decora con perejil, si lo deseas.
En pocas palabras
- Pollo a la portuguesa: Un guiso tradicional reconfortante, ideal para días fríos.
- Ingredientes simples: Combina pollo, verduras y salsa con tomate, cebolla, pimientos y papas.
- Preparación: Cocción lenta para una carne tierna y jugosa, servido solo o con acompañamientos.
Resumen generado por Thinkindot AI