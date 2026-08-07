Un truco para pintar los azulejos de la cocina remodelar sin obra

Muchas veces compramos o alquilamos un departamento viejo o una casa antigua con azulejos de diseño vintage que no nos gustan. También puede que los azulejos estén de color amarillo por el paso del tiempo, manchados, desteñidos u opacos. Este truco es ideal para estos casos más estructurales y para casos de estética.

Paso a paso: cómo preparar los azulejos para realizar este truco con pintura

Para pintar los azulejos de la cocina, antes hay que prepararlos. No podemos colocar esmalte en una superficie con tierra, grasa, sarro, óxido, manchas de humedad o cualquier pegote que nos haga perder tiempo y plata. A la larga, la pintura se puede salir de los azulejos si no hacemos un buen trabajo.

Realiza una buena limpieza de los azulejos antes de pintarlos.

Primero, retira el polvo y la suciedad externa de los azulejos usando un trapo húmedo. Revisa las juntas y, si tienen grasa u hongos, utiliza un paño con vinagre blanco para limpiarlas.

Mezcla agua caliente con vinagre y utiliza una esponja para limpiar los cerámicos completos. Para poder pintar bien, seca uno por uno los azulejos con un paño de microfibra que no desprenda pelusa.

Truco para renovar la cocina sin obra: cómo pintar los azulejos

En el mercado y la vasta oferta de pinturas, existen pigmentos o esmaltes sintéticos específicos que sirven para pintar azulejos o materiales que requieren una buena resistencia a la humedad.

Estos esmaltes vienen en varios colores, dejan los azulejos brillantes y se adhieren muy bien al material cerámico.

Para realizar el truco, coloca en la mesada de la cocina y los zócalos nylon para que la pintura no chorree y cinta de papel en los bordes para no manchar nada.

Pinta los azulejos con un rodillo. Vas a necesitar por lo menos 3 capas, dejando secar unas dos horas entre mano de pintura.