El choripán argentino lidera la comida callejera en Latinoamérica y supera al "hot dog" chileno

Choripán, el famoso sándwich argentino que se posiciona entre los mejores del mundo.

El choripán argentino lidera la comida callejera en Latinoamérica

La plataforma internacional TasteAtlas actualizó hace poco sus calificaciones de comida callejera en Latinoamérica durante 2026, desatando un profundo debate entre Argentina y Chile. El resultado fue contundente: el choripán argentino obtuvo el primer lugar con 4,2 estrellas, superando al completo chileno que quedó en segundo puesto a nivel regional.

Este ranking refleja el rol cultural de estas preparaciones en ferias, estadios y espacios urbanos, simbolizando identidad latinoamericana. Es un posicionamiento que reafirma el arraigo del choripán y reconoce la evolución del completo mezclando percepciones locales de cada país con criterios globales de popularidad y consistencia histórica.

Comer choripán: una tradición que no pasa de moda

El origen del choripán está ligado a las costumbres de los gauchos, que preparaban el chorizo con el pan durante sus celebraciones familiares. Con el tiempo, la costumbre pasó a las grandes ciudades y de Argentina, pasó a otros países.

En el asado, el choripán se come primero.

Desde entonces, la costumbre de comer choripán no es sólo argentina; en Brasil, Chile, Puerto Rico y hasta en Estados Unidos también se come este sandwich, pero con otro nombre y por supuesto, con algunos cambios en la forma de cocinarlo y darle agregados gastronómicos típicos de cada lugar.

En Argentina, un buen choripán es el de cancha, ese que comes antes de ir a ver a tu equipo de fútbol, ese que comes con tus amigos en una juntada. Si bien hay miles de mitos sobre lo que se le pone o no, la receta clásica no lleva ni mayonesa, ni mostaza, ni condimentos, mucho menos tomate o lechuga. Solo chorizo, pan, chimichurri y opcional, salsa criolla.