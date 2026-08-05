El choripán argentino lidera la comida callejera en Latinoamérica y supera al "hot dog" chileno

El choripán, como su nombre lo dice, es una combinación gloriosa de chorizo y pan. Sin embargo, no es una receta sin detalles en donde solo se juntan ambas comidas, sino que como toda gastronomía, tiene un toque de arte y en Argentina se hace uso de esa chispa.
En Argentina, se come choripán en muchas partes, pero la mejor experiencia es comerlo en la calle, es decir en los puestos callejeros. Así como en las calles de New York uno se come un pretzel o un hot dog, en las provincias argentinas se ofrece el choripán en carritos y en puestos ambulantes.
No por nada, esta comida argentina superó al "pancho" chileno y supera a cualquier comida callejera en el ranking latinoamericano.
El choripán argentino lidera la comida callejera en Latinoamérica
La plataforma internacional TasteAtlas actualizó hace poco sus calificaciones de comida callejera en Latinoamérica durante 2026, desatando un profundo debate entre Argentina y Chile. El resultado fue contundente: el choripán argentino obtuvo el primer lugar con 4,2 estrellas, superando al completo chileno que quedó en segundo puesto a nivel regional.
Este ranking refleja el rol cultural de estas preparaciones en ferias, estadios y espacios urbanos, simbolizando identidad latinoamericana. Es un posicionamiento que reafirma el arraigo del choripán y reconoce la evolución del completo mezclando percepciones locales de cada país con criterios globales de popularidad y consistencia histórica.
Comer choripán: una tradición que no pasa de moda
El origen del choripán está ligado a las costumbres de los gauchos, que preparaban el chorizo con el pan durante sus celebraciones familiares. Con el tiempo, la costumbre pasó a las grandes ciudades y de Argentina, pasó a otros países.
Desde entonces, la costumbre de comer choripán no es sólo argentina; en Brasil, Chile, Puerto Rico y hasta en Estados Unidos también se come este sandwich, pero con otro nombre y por supuesto, con algunos cambios en la forma de cocinarlo y darle agregados gastronómicos típicos de cada lugar.
En Argentina, un buen choripán es el de cancha, ese que comes antes de ir a ver a tu equipo de fútbol, ese que comes con tus amigos en una juntada. Si bien hay miles de mitos sobre lo que se le pone o no, la receta clásica no lleva ni mayonesa, ni mostaza, ni condimentos, mucho menos tomate o lechuga. Solo chorizo, pan, chimichurri y opcional, salsa criolla.
En pocas palabras
- Choripán argentino: Líder en comida callejera latinoamericana, superando al completo chileno según TasteAtlas.
- Origen y tradición: Evolución desde las costumbres gauchas hasta su popularidad global, adaptándose a cada cultura.
- Receta clásica: En Argentina, se prioriza el chorizo, pan, chimichurri y salsa criolla, sin aderezos adicionales.